عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للطرق الصعبة.. فورد F-Series سوبر ديوتي 2023 .. صور

فورد F-Series سوبر
فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

كشفت شركة فورد عن تقديم سيارتها  F-Series سوبر ديوتي موديل 2023 بثلاث حزم مختلفة للطرق الوعرة ومنها حزمة XL Off-Road  التي سيتم تقديمها في سيارات XL  من F-250، وF-350 بالدفع الرباعي ، وبالتالي تكون الشركة تخلصت من جميع الصعوبات التي كانت تقف أمام إنتاج إصدارها  F-Series سوبر ديوتي.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

تأتي سيارة فورد F-Series سوبر ديوتي 2023 بجنوط مقاس 17 بوصة ، وإطارات مقاس 33 بوصة ، وسد هوائي مرتفع ،  وألواح حماية سفلية، وأنابيب تهوية، وترس تفاضلي خلفي إلكتروني.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

يمكن للعملاء اختيار حزمة FX4 التي تتوافر في طرازات الدفع الرباعي، وتحتوي على ألواح حماية سفلية، وممتصات صدمات مخصصة للطرق الوعرة، وإطارات لجميع التضاريس، ونظام التحكم في نزول التلال، وقفل تفاضلي خلفي إلكتروني.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

بينهم فورد وجيب ودودج.. مصانع السيارات تتعرض للسرقة في أمريكا

أكثر شراسة وقوة من جودزيلا.. فورد تقدم براءة اختراع لمحرك Megazilla

كما أن حزمة تريمور تضيف جنوطا مقاس 18 بوصة، وإطارات جوديير مقاس 35 بوصة، و مصد أمامي معدل، ونظام تعليق فريد، ومحور أمامي دانا، وأنابيب تهوية وقفل تفاضلي محدود.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

والجدير بالذكر أن حزمة تريمور تحتوي على نظامي Trail Control وTrail Turn Assist الجديدين ، يعملان على زيادة القدرة أثناء المناورة في الأماكن الضيقة، وذلك يقلل من نصف قطر الدوران ويسهل التعامل مع مشكلات الممرات الشائعة .

سيارة فورد Series ديوتي تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

تعذيب وبلطجية .. مفاجأة في إنهاء حياة صيدلي حلوان | فيديو

موضوعات متعلقة

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

بـ 223 ألف جنيه.. مواصفات هيونداي إلنترا 2012 ..صور

باقة 400 ألف جنيه.. 5 سيارات موديل 2022 |صور

لسنة أولي سواقة..5 سيارات مستعملة ب 120 الف جنيه ..صور

حريق مصنع تسلا بألمانيا.. كابوس جديد لـ إيلون ماسك.. فيديو

سيارة رولز رويس جوست بلاك بتعديلات نوفوتيك وبقوة 696 حصانا.. تفاصيل وصور

تويوتا السعودية تطلق إصدارها الأخير في من FJ Cruiser موديل 2023

تعرف على أرخص 5 موديلات سكوتر 2022 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

كامالا هاريس تصل كوريا الجنوبية.. والبيت الأبيض يكشف تفاصيل الزيارة

7 حالات تقود للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه فى جريمة الاتجار بالبشر

وأخيرًا .. علماء يعلنون نجاح علاج جديد للزهايمر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام خرافية| سعر صادم لإطلالة الملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

فيديو

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ