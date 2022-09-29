للطرق الصعبة.. فورد F-Series سوبر ديوتي 2023 .. صور

كشفت شركة فورد عن تقديم سيارتها F-Series سوبر ديوتي موديل 2023 بثلاث حزم مختلفة للطرق الوعرة ومنها حزمة XL Off-Road التي سيتم تقديمها في سيارات XL من F-250، وF-350 بالدفع الرباعي ، وبالتالي تكون الشركة تخلصت من جميع الصعوبات التي كانت تقف أمام إنتاج إصدارها F-Series سوبر ديوتي.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

تأتي سيارة فورد F-Series سوبر ديوتي 2023 بجنوط مقاس 17 بوصة ، وإطارات مقاس 33 بوصة ، وسد هوائي مرتفع ، وألواح حماية سفلية، وأنابيب تهوية، وترس تفاضلي خلفي إلكتروني.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

يمكن للعملاء اختيار حزمة FX4 التي تتوافر في طرازات الدفع الرباعي، وتحتوي على ألواح حماية سفلية، وممتصات صدمات مخصصة للطرق الوعرة، وإطارات لجميع التضاريس، ونظام التحكم في نزول التلال، وقفل تفاضلي خلفي إلكتروني.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

كما أن حزمة تريمور تضيف جنوطا مقاس 18 بوصة، وإطارات جوديير مقاس 35 بوصة، و مصد أمامي معدل، ونظام تعليق فريد، ومحور أمامي دانا، وأنابيب تهوية وقفل تفاضلي محدود.

فورد F-Series سوبر ديوتي 2023

والجدير بالذكر أن حزمة تريمور تحتوي على نظامي Trail Control وTrail Turn Assist الجديدين ، يعملان على زيادة القدرة أثناء المناورة في الأماكن الضيقة، وذلك يقلل من نصف قطر الدوران ويسهل التعامل مع مشكلات الممرات الشائعة .