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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريفة ماهر: أمينة رزق فنانة عظيمة.. وفاتن حمامة الأقرب لي

الفنانة شريفة ماهر
الفنانة شريفة ماهر

أكدت الفنانة شريفة ماهر، أن فيلم “أعز الحبايب”، أحب الأدوار لقلبي لأن الفنانة أمينة رزق فنانة عظيمة، وكانت تتقمص الشخصية بشكل غير طبيعي، إضافة إلى أن بمسلسل “العبقري” عملت مع الفنان يوسف وهبي وهو فنان خفيف الدم بشكل غير طبيعي. 

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وقالت شريفة ماهر، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية نهال طايل،  أن الفنانة  فاتن حمامة اقرب شخصية لي من الوسط الفني،  وتزاملنا لعدة سنوات طويلة.

 

وتابعت الفنانة شريفة ماهر، أن الفنانة فاتن حمامة، هي “أطيب مخلوقة وهي شخصية مثقفة وغير حقودة وتتعامل بالفطرة”.

 

 كان بيحبها جدا

وأشارت شريفة ماهر إلى أن  زوج فاتن حمامة كان بيحبها جدا حتى لما ماتت فاتن حمامة قال "وفاة زوجتي قطمت وسطي"

 
 

 

شريفة ماهر يوسف وهبي الفنانة فاتن حمامة اعمال فنية فاتن حمامة

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