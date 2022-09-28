أحمد موسى: 3 شركات حكومية فقط تعمل في إنشاء وحدات الإسكان

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص..

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 3 شركات حكومية من بين 200 شركة تعمل في مجال وحدات الإسكان.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذا الإحصاء يؤكد أن الحكومة لا تهيمن على المشروعات وتتيح للقطاع الخاص فرصة كاملة للعمل.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على التخارج لإتاحة فرصة أكبر أمام القطاع الخاص، باعتباره يجذب الكم الأكبر من العمالة في مصر.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبيرة وعلى الحكومة مساعدته بكل الصور الممكنة.

ونوه بأن هناك مشروعات لا يمكن تنفيذها إلا من خلال الدولة وإمكانياتها مثل مشروع توشكى أو الدلتا الجديدة لضخامة تكلفة المشروعات.

وشدد على أنه يمكن للمستثمر لاحقا المشاركة في تلك المشروعات بعدما تكون جاهزة لذلك.

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يوم الأحد الماضي، أبوابه أمام الجماهير لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “ سكن لكل المصريين 3”، حيث تم إتاحة كراست الشروط للوحدات السكنية حتى يوم السبت 1 أكتوبر أمام المواطنين من ذوي القدرات الخاصة فقط، وإتاحتها بعد ذلك التاريخ وحتى الخميس 27 أكتوبر أمام جميع المواطنين.

مع إعلان إتاحة كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية أمام المواطنين قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بزيارة تفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية بمدينة العبور الجديدة، برفقة رئيس جهاز التنمية بالمدينة المهندس أحمد علي، ومسئولو الجهاز والمشروعات، فكيف كان شكل الشقق من الداخل وكيف كانت جودة التشطيب؟.

تفقد مسئولوا الوزارة مواقع تنفيذ الوحدات السكنية لمشروع 806 عمارات، التي تضم 19344 وحدة سكنية بالحي الـ 14، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بالمواقع، والتي سيتم تسليمها لحاجزيها، كما قاموا بتفقد نموذج لوحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع.

شراء كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة سكن لكل المصريين3

تم فتح باب صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري أمام المواطنين من ذوي القدرات الخاصة، ليقوموا بشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروحة بها الوحدات السكنية، منذ يوم الأحد الماضي 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين.

وسيتم اتاحة الحجز أمام جميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة بدًء من يوم الأحد 2 أكتوبر وحتى الخميس 27 أكتوبر.

وحدات سكنية للتسليم الفوري

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 3”، ستكون في المحافظات والمدن التالية “ الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، اخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة”.

وحدات سكنية تُسلم خلال 18 شهرًا

كما سيتم طرح وحدات سكنية تُسلم خلال 18 شهرًا في مدن “أكتوبر الجديد غرب المطار، جرزا القطوري، العياط بدمنهور”.

شروط التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 3

يجب على جميع المواطنين الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وذلك وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021

تتراوح أسعار الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3 ما بين 194 و 310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و 22 ألف جنيه.

الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية

أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الجديد للوحدات السكنية يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية ضمن مباردة سكن لكل المصريين، والتي جاءت لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية.

أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و 18000 جنيه شهريًا للأسرة، تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.

تم رفع الحد الأقصى للفئة المستحقة لدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفه من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه للوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعمًا نقديًا للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.