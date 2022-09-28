عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمية الخشاب: أحب التواصل مع الطلاب لأنهم يحتاجون النصائح ..فيديو

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها تحب الطلاب، وتقدم نصائح لهم، مضيفة "أحب التواصل مع الطلاب لأنهم في سن يحتاج إلى نصائح".

txt

برفقة سمية الخشاب.. شاهد أحدث ظهور لـ دينا على إنستجرام

txt

سمية الخشاب ورانيا يوسف تبدأن تصوير فيلم "التاروت"

وقالت سمية الخشاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على قناة "إي تي سي“، ”أعطي الطلاب نصائح كثيرة، وعايزة أساعدهم وأفرحهم، وهما يستاهلوا كل الدعم".

وتابعت سمية الخشاب "الفنان عنده رسالة  بجانب الفن، والفنان قدوة لـ جيل  يتأثرون بحديثه ونصائحه، وهذا ما احاول فعله"، مضيفة:" انا كنت طالبة شاطرة وكنت جايبة 96% في الثانوية العامة".

وعن تفاصيل فيلم “التاروت”، قالت سمية الخشاب "فكرة الفيلم  جديدة، وتناقش موضوعات كثيرة تهم الناس، ومجموعة العمل الفني محترفة، وسعيدة بالعمل معهم".

سمية الخشاب الطلاب نصائح الفن اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

بعد تصريح إكرامي.. هل رفض رمضان صبحي عرض الزمالك من أجل الأهلي؟

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

بالأسماء الأهلي يحسم صفقتين جديدتين والإعلان الرسمي خلال ساعات

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

ترشيحاتنا

بعد احتجاجات عنيفة.. رئيسي: مقتل مهسا أميني مؤامرة حيكت ضد إيران

حسبي الله ونعم الوكيل ومش هتذل.. شريفة ماهر توجه رسالة قوية لأبنائها|فيديو

سمية الخشاب: أحب التواصل مع الطلاب لأنهم يحتاجون النصائح ..فيديو

أرخص سيارة صيني شبابية.. بريليانس FRV مستعملة

هايدي الفضالي: اتخاذ إجراءات رادعة من البداية يمنع جرائم المرتبطين.. فيديو

فرص عمل .. أحمد موسى : إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتسبب بعض الملابس في انتشار جدري القرود

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. وجبة من 3 أكلات

بعد ظهورها بالحجاب.. أجمل إطلالات زوجة أحمد سعد | شاهد

بعد الصفقات الجديدة | تشكيلة الأهلي VS الزمالك .. من الأقوى ؟

فيديو

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

نصب واحتيال.. تعرف على سبب رخص سعر اللحمة المفرومة |فيديو جراف

وزير الدفاع: ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر نموذج للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية.. فيديو وصور

زار مجمع توازن الصناعي.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته للإمارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ