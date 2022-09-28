سمية الخشاب: أحب التواصل مع الطلاب لأنهم يحتاجون النصائح ..فيديو

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها تحب الطلاب، وتقدم نصائح لهم، مضيفة "أحب التواصل مع الطلاب لأنهم في سن يحتاج إلى نصائح".

وقالت سمية الخشاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على قناة "إي تي سي“، ”أعطي الطلاب نصائح كثيرة، وعايزة أساعدهم وأفرحهم، وهما يستاهلوا كل الدعم".

وتابعت سمية الخشاب "الفنان عنده رسالة بجانب الفن، والفنان قدوة لـ جيل يتأثرون بحديثه ونصائحه، وهذا ما احاول فعله"، مضيفة:" انا كنت طالبة شاطرة وكنت جايبة 96% في الثانوية العامة".

وعن تفاصيل فيلم “التاروت”، قالت سمية الخشاب "فكرة الفيلم جديدة، وتناقش موضوعات كثيرة تهم الناس، ومجموعة العمل الفني محترفة، وسعيدة بالعمل معهم".