بعد انتقادها على السوشيال ميديا .. ياسمين عز ترد بفيديو غنائي |شاهد

تصدرت الإعلامية ياسمين عز، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من صورها قبل الشهرة.

وردت الإعلامية ياسمين عز، على منتقديها بفيديو مثير مرتدية جمبسوت باللون الأسود كشف عن جسمها المشوق المتناسق ، وظهرت وهى تغني على أنغام “طب هى دى اختراع” للفنان تامر حسني .



https://www.instagram.com/reel/CjEDv5Gq8UC/?igshid=MTA0ZTI1NzA=

وتعرضت الإعلامية ياسمين عز إلى هجوم واسع منذ ثلاث سنوات بسبب فستانها الذي ظهرت به في احتفالات "نصر أكتوبر.

وتثير ياسمين عز الجدل خلال الآونة الأخيرة بتصريحاتها، وهو ما يجعلها تتصدر التريند على موقع جوجل من خلال برنامجها الذى يعرض على احدى القنوات التلفزيونية.



وتتميز الإعلامية ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من الصور المثيرة للجدل للإعلامية ياسمين عز.

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