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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسكتلندا تُخفي السبب الحقيقي لوفاة الملكة إليزابيث.. ما السر؟

صدى البلد

تلتزم السلطات الأسكتلندية  الصمت على أسرار الساعات الأخيرة لـ الملكة إليزابيث الثانية، حيث يتم إخفاء سبب وفاة الملكة من قبل السلطات الأسكتلندية.

ولكن تكشف صحيفة ديلي ستار الكشف، حيث تم تقديم طلبات متكررة للحصول على نسخة من شهادة وفاة الملكة ، وهي مسألة مسجلة عامة ، إلى الحكومة الأسكتلندية.

ستكشف الوثيقة العديد من التفاصيل بما في ذلك سبب وفاة صاحبة الجلالة وأين ومتى توفيت.

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السجلات الوطنية في اسكتلندا (NRS) وهي إدارة حكومية اسكتلندية، منعت بشكل غامض جميع محاولات المؤسسات الإعلامية للحصول على شهادة وفاة الملكة.

بينما في حالة وفاة الملكة في إنجلترا ، فلن تكون هناك حاجة للإفصاح عن سبب رسمي للوفاة لأن قانون التسجيل لعام 1836 لا ينطبق على الملوك.

ولكن نظرًا لأنها توفيت في اسكتلندا بموجب قانون تسجيل المواليد والوفيات والزواج (اسكتلندا) لعام 1965 ، يجب تسجيل جميع الوفيات في غضون سبعة أيام ، وهذا يشمل تقديم شهادة وفاة إلى أمين السجل.

ومع ذلك ، تمت إحالة جميع الاستفسارات إلى مكتب تسجيل أبردينشاير حيث كان سيتم تسجيل وفاة الملكة ، إلى NRS ومن المفهوم أن NRS قد أمرت موظفي المجلس بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل.

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عندما اتصلت صحيفة ديلي ستار بـ NRS ، رفض مكتب الاستقبال البحث في نظام الكمبيوتر الخاص بهم للحصول على شهادة وفاة صاحبة الجلالة ووجهنا إلى فريقهم الصحفي.

رفض مسؤول صحفي في NRS تأكيد ما إذا كان لديهم الشهادة وبعد عدة مكالمات هاتفية قال لصحيفة ديلي ستار يوم الجمعة 16 سبتمبر: 'لن يتم الإدلاء بأي تعليق خلال فترة الحداد الملكي'.

عندما اتصلت صحيفة ديلي ستار بالنظام الوطني للإحصاء عشية انتهاء فترة الحداد الملكي قال متحدث باسمها: 'ليس لدينا أي معلومات أخرى نضيفها في الوقت الحالي'.

بعد انتهاء فترة الحداد الملكي ، اتصلت صحيفة ديلي ستار بقصر باكنجهام للتعليق على سبب حجب شهادة وفاة الملكة، ولم يكونوا على دراية بالوضع.

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