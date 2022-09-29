السفير البريطاني: مصر أصبح بها بنية تحتية قوية وشبكة طرق عالمية.. فيديو

كشف جاريث بايلي السفير البريطاني أن أول زيارة له لمصر كانت عام ١٩٩٨ وثاني زيارة له كانت العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر تغيرت كثيرا في هذه الفترة عما رأها مسبقا.

واضاف "بايلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن مصر أصبح بها بنية تحتية قوية وشبكة طرق عالمية ومدن عالمية جيدة جدا، متابعا أن عدد السكان زاد عن سابقا فمصر كانت وقتها ٧٠ مليون نسمة وأصبح عدد السكان الآن ١٠٥ مليون نسمة.

وتابع السفير البريطاني أن عند زيارته الاولي لمصر منذ ٢٠ عاما لم يكن هناك حديث عن الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة ولكن في هذه المرة وعند وصوله للمطار رأي أحاديث كثيرة في هذا الشأن.