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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ست الكل.. حسن شاكوش يتغزل في والدته| فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو بصحبة والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الفيديو، كاتبًا: “ضحكتها مسكرة أمي ست الكل ربنا يخليكي ليا يا كل حياتي”.

دي حلاوة.. حسن شاكوش يشوق جمهوره لأغنية جديدة

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وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أحدث أعماله الفنية الجديدة وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".
ونشر شاكوش بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "دي حلاوة، قريبًا".

يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش، طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.
أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

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