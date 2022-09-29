ست الكل.. حسن شاكوش يتغزل في والدته| فيديو

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيديو بصحبة والدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الفيديو، كاتبًا: “ضحكتها مسكرة أمي ست الكل ربنا يخليكي ليا يا كل حياتي”.

وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أحدث أعماله الفنية الجديدة وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

ونشر شاكوش بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "دي حلاوة، قريبًا".

يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش، طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.