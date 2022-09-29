عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زلاتان إبراهيموفيتش يشارك في ثاني عمل سينمائي له

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

ينتظر نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المشاركة في ثاني أعماله السينمائية، وهو فيلم بعنوان «أستريكس وأوبليكس: المملكة الوسطى» الذي سيتم عرضه في شهر فبراير 2023. 

يأتي هذا الفيلم كثاني فيلم للنجم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد فيلم السيرة الذاتية الخاص به والذي تم عرضه في السينمات أواخر العام الماضي 2021. 

 

فيلم زلاتان إبراهيموفيتش الأول

الفيلم الذي طرح العام الماضي باسم I AM ZLATAN  ، في السينمات  السويدية 10 سبتمبر 2021، وأحداثه مستوحاة من كتاب السيرة الذاتية الذي طرح عام 2011 وشارك في كتابته زلاتان إبراهيموفيتش بنفسه.

زلاتان إبراهيموفيتش الذي يلعب حاليا في نادي إيه سي ميلان الإيطالي، شارك في كتابة سيناريو فيلم I AM ZLATAN الذي تم تصويره في السويد وأمستردام، وأخرجه ينس خوجرين.

ابراهيموفيتش زلاتان إبراهيموفيتش فيلم زلاتان إبراهيموفيتش أرقام إبراهيموفيتش مسيرة السويدي زلاتان ابراهيموفيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| أحمد الفيشاوي لابس حلق.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهوره.. حقيقة اعتزال نداء شرارة

بـ أغنية محرّفة | إياد نصار وهند صبري يجسدان شخصية مايكل جاكسون

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

الشائعات تلاحق النجوم| عادل إمام يرد على أنباء مرضه وإصابته بالزهايمر.. نداء شرارة تستنكر أخبار اعتزالها الغناء

المطربة الأمريكية آمون ستار تقتحم مقبرة أمنمحات في دهشور بجلسة تصوير

الدنيا ظالماني .. طرح أحدث أغاني محمود الليثي

والله ما حصل.. نداء شرارة تستنكر أنباء اعتزال الغناء

بعد نفاد التذاكر.. عبدالمجيد عبدالله يقرر إحياء حفل إضافي بالبحرين |15 أكتوبر

ترشيحاتنا

وأخيرًا .. علماء يعلنون نجاح علاج جديد للزهايمر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-9-2022

للموظفين والطلاب.. كيفية تحويل ملف PDF إلى excel مجانا

غلق تحقيقات الوكالة.. آخر عقبات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران.. تفاصيل

بسبب الإعصار إيان .. ارتفاع جنوني في أسعار النفط

سعر الذهب عيار 18 اليوم 29-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

ربنا يخليك لنا أنا وتيتي.. زوجة خالد يوسف تحتفل بعيد ميلاده

فيديو

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ