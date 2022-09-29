زلاتان إبراهيموفيتش يشارك في ثاني عمل سينمائي له

ينتظر نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المشاركة في ثاني أعماله السينمائية، وهو فيلم بعنوان «أستريكس وأوبليكس: المملكة الوسطى» الذي سيتم عرضه في شهر فبراير 2023.

يأتي هذا الفيلم كثاني فيلم للنجم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد فيلم السيرة الذاتية الخاص به والذي تم عرضه في السينمات أواخر العام الماضي 2021.

فيلم زلاتان إبراهيموفيتش الأول

الفيلم الذي طرح العام الماضي باسم I AM ZLATAN ، في السينمات السويدية 10 سبتمبر 2021، وأحداثه مستوحاة من كتاب السيرة الذاتية الذي طرح عام 2011 وشارك في كتابته زلاتان إبراهيموفيتش بنفسه.

زلاتان إبراهيموفيتش الذي يلعب حاليا في نادي إيه سي ميلان الإيطالي، شارك في كتابة سيناريو فيلم I AM ZLATAN الذي تم تصويره في السويد وأمستردام، وأخرجه ينس خوجرين.