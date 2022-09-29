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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد العريان: الاحتياطي الفيدرالي فقد معظم مصداقيته وأمريكا مهددة بألم اقتصادي كبير

صدى البلد

يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الاحتياطي الفيدرالي فقد معظم مصداقيته، وأن الولايات المتحدة مهددة بمواجهة ألم اقتصادي كبير بسبب ذلك.
 
وحذر كبير الاقتصاديين لدى Allianz من أن إخفاق الاحتياطي الفدرالي في كبح التضخم هذا العام يشير إلى أن الأسواق لم تعد واثقة من مسألة إمكانية تفادي ركود الاقتصاد الأميركي في ظل تشديد السياسة النقدية.
 
وفي مقال لـ Project Syndicate، قال العريان إن الأسواق ترى بنكاً مركزياً يتوقع أن يتسبب في المزيد من الأضرار في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق مستهدفه للتضخم.
 
وأضاف: جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أن هناك المزيد من الألم في المستقبل مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث ركود اقتصادي، ويبدو أن الأسواق تتفق مع تلك التوقعات إذ انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة.
 
ويطبق الاحتياطي الفدرالي سياسة نقدية متشددة في العام الجاري لكبح أعلى مستوى للتضخم في 40 عاماً.
 
ورفع البنك الفائدة بنحو 75 نقطة أساس الشهري الجاري إلى النطاق بين 3% ‏و3.25%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008.

الخبير الاقتصادي الولايات المتحدة سندات الاقتصاد الاحتياطي

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