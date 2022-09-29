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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤسسة خيرية تجهز قاعة مناقشات في معهد الدراسات الأفروأسيوية بجامعة قناة السويس

خلال اللقاء
خلال اللقاء

وقعت جامعة قناة السويس، بروتوكول شراكة مع مؤسسة الرضا والحمد التنموية في الجيزة.

جاء ذلك فى إطار دعم التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومؤسسة الرضا والحمد التنموية بالجيزة، حيث تم توقيع بروتوكول شراكة وقعه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا واللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحة الرضا والحمد بالجيزة.


ويأتي البروتوكول للتعاون ولتبادل الخبرات العلمية والاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات المناهج وطرق التدريس وتطوير العملية التعليمية والابتكارات العلمية الحديثة.

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حضر اللقاء الدكتور عماد الدين فرج رئيس قطاع البنك الأهلي لفرع القناة والشرقية، والدكتور محمد صالح توفيق عميد دار العلوم القاهرة الأسبق والدكتور حسن يوسف مستشار رئيس جامعة قناة السويس للدراسات الأفروأسيوية والدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهرالشريف والدكتور يوسف عبدالفتاح رئيس قسم علم اللغة بكلية دار العلوم القاهرة والدكتور تامر الغزاوي بجامعة قناة السويس.


وتم الاتفاق على  قيام المؤسسة بتجهيز قاعة مناقشات في معهد الدراسات الأفروأسيوية كباكورة مبادرة الشراكة الجديدة.

جامعة قناة السويس وزير الداخلية محافظ الإسماعيلية بروتوكول تعاون سعد زغلول محافظة الجيزة

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