مؤسسة خيرية تجهز قاعة مناقشات في معهد الدراسات الأفروأسيوية بجامعة قناة السويس

وقعت جامعة قناة السويس، بروتوكول شراكة مع مؤسسة الرضا والحمد التنموية في الجيزة.
جاء ذلك فى إطار دعم التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومؤسسة الرضا والحمد التنموية بالجيزة، حيث تم توقيع بروتوكول شراكة وقعه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا واللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحة الرضا والحمد بالجيزة.
ويأتي البروتوكول للتعاون ولتبادل الخبرات العلمية والاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات المناهج وطرق التدريس وتطوير العملية التعليمية والابتكارات العلمية الحديثة.
حضر اللقاء الدكتور عماد الدين فرج رئيس قطاع البنك الأهلي لفرع القناة والشرقية، والدكتور محمد صالح توفيق عميد دار العلوم القاهرة الأسبق والدكتور حسن يوسف مستشار رئيس جامعة قناة السويس للدراسات الأفروأسيوية والدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهرالشريف والدكتور يوسف عبدالفتاح رئيس قسم علم اللغة بكلية دار العلوم القاهرة والدكتور تامر الغزاوي بجامعة قناة السويس.
وتم الاتفاق على قيام المؤسسة بتجهيز قاعة مناقشات في معهد الدراسات الأفروأسيوية كباكورة مبادرة الشراكة الجديدة.