ديدان بالمانجو والجوافة| شائعات جديدة تضرب فاكهة الموسم.. والبحوث الزراعية: حالات فردية

انطلق موسم حصاد الجوافة وكثرت الشائعات حاليًا حول وجود ديدان فيها، حيث انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود ديدان بالجوافة، وكذلك الحال فى محصول المانجو.

ونشر العديد من النشطاء صوراً لجوافة ومانجو بها دود، مما جعل وزارة الزراعة ترد على تلك الأخبار.

مساحة زراعة الجوافة

إجمالى المساحة الكلية المنزرعة بالجوافة فى مصر يصل إلى 37 ألفًا و343 فدانًا، بإنتاج يصل إلى 339 ألفا و520 طنا.



ظهور الديدان بمحصول الجوافة

وأكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن ظهور ديدان فى محصولي الجوافة أو المانجو ما هى إلا حالات فردية ولا يمكن تعميمها على المحصول كله، موضحا أن محصول الجوافة سليم 100%.

وقال "أبو المعاطي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن وزارة الزراعة لا تألو جهدا فى توعية وإرشاد المزارعين لمنع حدوث إصابة أى محصول بالحشرات أو الأمراض، منوها إلى أنه يمكن ظهور بعض من محصول الجوافة الذى يحتوى على الديدان، ولكن نسبتها بسيطة مقارنة بحجم الإنتاج.

وكشف أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية عن أسباب ظهور بعض الحالات الفردية من ديدان الجوافة أو المانجو، حيث إن تقاعس المزارع عن الرش بمبيدات معينة قد يؤدى إلى ظهور الديدان، كما أنها قد تعني إصابة المحصول بمحافظة دون الأخرى.

وأوضح أن مثل هذه الشائعات تؤذي الحاصلات الزراعية وبالتالي تؤدي إلي التأثير على الصادرات، وهدفها البلبلة ونشر الشائعات فقط، لأن 99.5% من محصول الجوافة سليم، والـ 5.% به إصابة .

وتابع قائلا: "مثل هذه الشائعات تؤذي أكل عيش ناس، كما تشوه صورة المنتج أمام المستوردين وتؤثر على الصادرات الزراعية".

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، تقريرا من أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022.

أهم الصادرات الزراعية

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطا، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والفراولة، والفاصوليا الطازجة، والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و630 ألفا و468 طنا، بالإضافة إلى تصدير 843 ألفا و632 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 312 ألفا و415 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 146 ألفا و319 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 121 ألفا و373 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 68 ألفا و784 طنا، واحتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 35 ألفا و038 طنا، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 32 ألفا و612 طنا.



صادرات المانجو

بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 28 ألفا و800 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و827 طنا.

وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9021 طنا.

صادرات الجوافة

وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7342 طنا.

