إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة "تومناية" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكليو 114 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وكان إخطار ورد إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن إصابة 4 عمال، ونقل المصابين إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيق في الحادث.

ودفع مرفق إسعاف البحيرة بعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة كل من" محمد مبروك فرج"، 21 سنة، مقيم العامرية، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، "عاطف مرزوق عاطف"، 18 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه نزيف بالبطن، " أسامة عوض عاطف "، 18 سنة، عامل، مصاب بكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، "عبدالله عبدالسلام حميدة"، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، جميعهم مقيمي العامرية.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.