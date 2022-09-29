عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة "تومناية" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكليو 114 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وكان إخطار ورد إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن إصابة 4 عمال، ونقل المصابين إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيق في الحادث.

ودفع مرفق إسعاف البحيرة بعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة كل من" محمد مبروك فرج"، 21 سنة، مقيم العامرية، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، "عاطف مرزوق عاطف"، 18 سنة، مصاب بكسر في الحوض واشتباه نزيف بالبطن، " أسامة عوض عاطف "، 18 سنة، عامل، مصاب بكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، "عبدالله عبدالسلام حميدة"، 18 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، جميعهم مقيمي العامرية.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة حادث انقلاب سيارة وادي النطرون حادث انقلاب سيارة امن البحيرة المستشفى مركز وادي النطرون مدير أمن البحيرة مصر اسكندريه الصحراوي إسكندرية الصحراوي مستشفى وادي النطرون 4 عمال البحير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

بعد الإساءة لـ سعيد صالح.. عادل إمام يرد على فكري صادق بهذه الطريقة

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

موضوعات متعلقة

الكشف على 1335 مواطناً خلال قافلة طبية بأبو المطاميرً في البحيرة

رفع 420 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

من بينهم طفلان.. إصابة 11 شخصاً بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالبحيرة

إحالة 51 من العاملين بالمنشآت الصحية في البحيرة للتحقيق

تحرير 18 محضرا لمحلات بالبحيرة لعدم الإعلان عن الأسعار

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

ترشيحاتنا

مواجهات نارية..كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأهلي في كأس العالم لليد

وزيرة الثقافة من الشارقة: العاصمة الإدارية نموذج فريد عن استمرارية الحضارة المصرية

رغم انتقاد صندوق النقد وموديز.. ليز تراس تعاند وتدافع عن خطتها الاقتصادية

اهتمام دولي.. ممدوح غراب: مهرجان الشرقية للخيول علامة فارقة في خريطة البطولات العربية|شاهد

شاكر: مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في المنطقة يمكن إنتاجها من الرياح والشمس

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير مختلفة.. رضوى الشربيني تفاجىء الجمهور بظهورها| شاهد

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجمل إطلالات ياسمين عز بين الحاضر والماضي

شبح كبار السن.. أطعمة تقاوم الزهايمر وتحميك من السكتات الدماغية

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

فيديو

هبوط حاد في الذهب والدولار يصعد بجنون | تفاصيل أسعار اليوم.. تغطية

بنات النجوم بقوا عرايس.. ابنتا محمد رمضان وريهام حجاج أبرزهن| فيديوجراف

أزمة جديدة بسبب الدواجن وتوقعات صادمة للأسعار | تفاصيل

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ