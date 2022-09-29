شاهد... بيع سيارة لجيمس بوند في مزاد بـ 3 ملايين جنيه إسترليني

عرضت فضائية “يورونيوز”، تقريرا بعنوان بيع سيارة مخاطرات لجيمس بوند في مزاد بحوالي 3 ملايين جنيه استرليني.

ووفقا للتقرير، بيعت بحوالي 3 ملايين جنيه استرليني نسخة من سيارة أستون مارتن (DB5) التي استُخدِمَت في مخاطرات العميل 007 ضمن "نو تايم تو داي"، أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، خلال مزاد خيري بلغ ريعه الإجمالي أكثر من ستة ملايين جنيه.

وبلغت حصيلة المزاد الذي نظمته دار "كريستيز" احتفالاً بمرور 60 عاماً على أول أفلام جيمس بوند السينمائية، 6.103.500 جنيه إسترليني (6.827.000 دولار) مقابل 25 قطعة، وفقاً لحساب جيمس بوند الرسمي على "تويتر".

وستخصص إيرادات المزاد لـ 45 جمعية من بينها مؤسسة الأمير تشارلز - قبل أن يصبح ملكاً، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر - ومنظمة "أطباء بلا حدود".

