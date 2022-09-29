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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد... بيع سيارة لجيمس بوند في مزاد بـ 3 ملايين جنيه إسترليني

سيارة مخاطرات لجيمس
سيارة مخاطرات لجيمس بوند

عرضت فضائية “يورونيوز”، تقريرا بعنوان بيع سيارة مخاطرات لجيمس بوند في مزاد بحوالي 3 ملايين جنيه استرليني.

 

ووفقا للتقرير، بيعت بحوالي 3 ملايين جنيه استرليني نسخة من سيارة أستون مارتن (DB5) التي استُخدِمَت في مخاطرات العميل 007 ضمن "نو تايم تو داي"، أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، خلال مزاد خيري بلغ ريعه الإجمالي أكثر من ستة ملايين جنيه.

 

وبلغت حصيلة المزاد الذي نظمته دار "كريستيز" احتفالاً بمرور 60 عاماً على أول أفلام جيمس بوند السينمائية، 6.103.500 جنيه إسترليني (6.827.000 دولار) مقابل 25 قطعة، وفقاً لحساب جيمس بوند الرسمي على "تويتر".

 

وستخصص إيرادات المزاد لـ 45 جمعية من بينها مؤسسة الأمير تشارلز - قبل أن يصبح ملكاً، بوفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر - ومنظمة "أطباء بلا حدود".
 

سيارة مخاطرات جيمس بوند سلسلة أفلام جيمس بوند دار كريستيز الملكة إليزابيث الثانية

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