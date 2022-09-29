حريق افتراضي.. تجربة طواري لإخلاء المبنى الإداري لشركة الملاحة الجوية

نفذت الشركة الوطنية ‏لخدمات الملاحة الجوية، تجربة طواريء افتراضية لإخلاء المبنى الإداري بالشركة فى حال حدوث حريق، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن بكل من وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس ‏وزير الطيران المدني بضرورة الاستعداد المستمر والجيد للتعامل مع أي حالات طواريء ‏بكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران لضمان سلامة العاملين والحفاظ على المنشآت.

وتم وضع ‏سيناريو افتراضى لحدوث حريق ومن ثم البدء في تنفيذ خطة الطواريء المعدة ‏مسبقا.

صرح الكابتن أهاب محي الدين عزمي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة ‏الجوية بأن هذه التجربة تأتى فى إطار خطة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس لتدريب جميع العاملين على كيفية التصرف السريع والمنظم وإخلاء المبني في حالات الطوارئ حفاظاً على سلامة العاملين ورفع درجة وعيهم واستعداداتهم لمواجهة الطوارئ المحتملة لتحقيق أعلى معدلات السلامة.