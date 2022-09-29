بعد ظهور النتيجة.. إجراءات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التعليم فتح باب التحويل بين الكليات والمعاهد وتقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 وذلك وبعد ظهور نتيجة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، ويمكن للطلاب إمكانية التوحيل بين الكليات من خلال موقع التنسيق المخصص.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، تم الإعلان عنها أمس الأربعاء حيث أكدت التعليم العالمي أن الطالب يمكنه الحصول على نتيجة التنسيق برقم الجلوس، وعليه بدأت الخطوة الثانية هى فتح باب تقليل الإغتراب للدبلومات الفنية.

- فتح باب التحويلات عبر موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب حتى غدا الجمعة 30 سبتمبر 2022

- ووفق شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، فإنه يجب التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- كما تتضمن شروط النحويل بين المعاهد والكليات أيضا التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- يجب على الطالب الذى يقدم على التحويل أن يلتزم بقواعد التوزيع الجغرافي.

- يمكن للطالب أن يقوم بالتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

- يتيح موقع التنسيق الإلكتروني التحويل لمرة واحدة .

- أما فيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يتم التقديم أيضا عن طريق موقع التسيق الإلكتروني ، فضلا عن عدم إمكانية التحويل الورقي.

موعد تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022

أتاحت وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني والتحويلات فتح باب تقليل الإغتراب بداية من أمس الأربعاء على أن ينتهي غدا الجمعة 30 سبتمبر 2022، وفقا لعدد من الضوابط والشروط لطلاب الدبلومات الفنية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن للطالب معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتيجة الترشيح وتتضمن عدد من الخطوات أهمها:-

-على اطالب تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني

-وتتضمن الخطوة الثانية إدخال رقم الجلوس أو ادخال رقم الكود

-ثم تشمل الخطوة الثالثة إدخال الرقم السري

-وأخير تظهر نتيجة تنسيق الرتشيح وفق تنسيق الدبلومات الفنية.

وكانت أكدت وزارة التعليم العالي، إن 258028 طالب وطالبة تقدموا برغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، فيما بلغ 255093 عدد الطالب المرشحين.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات تنسيق الدبلومات الفنية

وبعد إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني يقوم الطالب أن يجهز عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية والتى يأتى أهمها فيما يلي:-

- تجهيز استمارة شهادة الدبلوم الفني و5 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد، وإحضار 5 صور منها.

- تجهيز 6 صور شخصية مقاس 6×4

- عدد 5 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج 6 جند للذكور فقط.

- شهادة الحصول على لقاح كورونا.

- تحضير صورتين من بطاقة الترشيح.

- إحضار صورتين من البطاقة الشخصية لولى الأمر.

- يجب على الطالب سداد المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى.