إيشارب على حسابي .. سر غير متوقع وراء ارتداء وفاء مكي للحجاب

تردد اسم الفنانة وفاء مكي على مواقع التواصل الإجتماعي وتصدرت تريند جوجل.

وكشفت الفنانة وفاء مكي سر ارتدائها الحجاب في أحد البرامج.

وقالت ا إنها لم تتحجب، ولكن ارتدت الحجاب لاستضافتها في أحد البرامج الدينية في وقت سابق.

وأضافت : “لبست الحجاب عشان استضافوني في برنامج ديني وكنت بصور في مصر الجديدة وقالولي مينفعش تطلعي بشعرك ورحت اشتريت ايشارب على حسابي”.

وتابعت مكي : السوشيال ميديا كذابين وأخبارهم كاذبة ودائماً يطلقون شائعات على الشخصيات العامة أبرزها الموت.

من هي وفاء مكي

وفاء مكي ولدت فى 12 مايو 1963، حصلت وفاء مكى على دبلوم تجارة، بدأت مسيرتها الفنية منذ الثمانينات من القرن العشرين بالمشاركة فى عدة أعمال منها (بوابة المتولى والريا البيضا) لتشارك بعدها فى العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

من أبرز أعمالها (لحم رخيص، ذئاب الجبل، القلب يخطئ أحيانا).