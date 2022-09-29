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نشرة موقع صدى البلد...

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، إيمان عبد اللطيف، تغطية إخبارية عن وجود نقص في الأرز والسكر بالأسواق وأيضا ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود نقص في الأرز والسكر بالأسواق. 

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدى البلد حقيقة وجود نقص في الأرز والسكر بالأسواق.

شاهد الفيديو التالى:

https://www.facebook.com/278847558797035/videos/464939982344908

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود نقص في الأرز والسكر بالأسواق.

الأرز والسكر

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
 

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

شاهد الفيديو التالى:

https://www.facebook.com/278847558797035/videos/464939982344908

 

الأرز والسكر التموين مجلس الوزراء نقص السلع التموينية السلع التموينية

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

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