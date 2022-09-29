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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الغردقة يتابع تقارير النظافة بأحياء المحافظة المدينة

رئيس مدينة الغردقة
رئيس مدينة الغردقة

عقد اللواء أشرف البيه رئيس المدينة ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية بالمدينة اجتماع النظافة الدوري لمناقشة ملاحظات وتقارير الأحياء على مستوى النظافة خلال شهر اغسطس  بحضور اللواء أسامة ممثل جمعية هيبكا المسؤولة عن النظافة و نشأت جودة سكرتير المدينة وسكرتير  وسكرتير حي شمال ومديري الإدارات المختصة .

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وأوضح رئيس المدينة أن هناك العديد من الملاحظات المأخوذة على أعمال النظافة داخل المدينة مشددا على ضرورة تلافيها.

وأكد اللواء أشرف البيه على ضرورة متابعة أعمال النظافة اليومية اول بأول خلال اليوم في جميع قطاعات المدينة

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