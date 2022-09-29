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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد تكشف كواليس أعمالها القادمة| فيديو

تارا عماد
تارا عماد

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة تارا عماد وتحدثت عن رأيها في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، ورأيها في الشائعات التي تتحدث عن الفنانين وكيف تتعامل معها، وكواليس أعمالها القادمة.

وشاركت الفنانة تارا جمهورها صورة جديدة  عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

إطلالة جذابة من تارا عماد في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

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وظهرت تارا عماد بإطلالة ناعمة بدون مكياج ، من إحدى الغابات، ما حاز على إعجاب متابعيها.

ويعقد فريق عمل فيلم المطاريد، جلسات عمل يومية وبروفات من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، مصطفى غريب، محمد مولى ومحمود السيسي من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أحداث الفيلم :
تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

محمود حافظ تارا عماد الفنانة تارا عماد محمود البزاوي محمد محمود طول شعر تارا عماد

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