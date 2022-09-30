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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مريان من ذوي الاحتياجات الخاصة تناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%

وزارة التضامن الإجتماعى
وزارة التضامن الإجتماعى

ناشدت السيدة ماريان منير دميان غبريال ، المقيمة بحى شبرا مصر التابع لمحافظة القاهرة، من ذوى القدرات الخاصة، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%.

 

وتقول فى رسالتها: "أنا من ذوى القدرات الخاصة، إعاقة بصرية ، أبلغ من العمر 36 عاما  ،وحاصلة على بكالوريوس تجارة ، خبرة ٤ سنين في مكتب محاسبة ، ولم أوفق حتى الآن في تعييني على نسبة 5%، حيث إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يعطيني هذا الحق في التعيين، إلا أن الشركات وأصحاب المصالح لم يطبقوا هذا القانون".

 

وأضافت: "أحمل شهادة التأهيل المهني لذوى الاحتياجات من وزارة التضامن الاجتماعى وشهادة الإفادة من الكلية، إلا أننى لم أوفق فى الحصول على فرصة عمل أستطيع من خلالها الحصول على دخل".

 

وناشدت المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمرها وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت.


للتواصل من خلال رقم
01553111073

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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