لجان متابعة .. إجراء بشأن عودة الطلاب للمدراس | فيديو

قال الكاتب الصحفي، رفعت فياض، إن عودة الطالب والمُدرس إلى المدرسة من أهم قرارات وزير التربية والتعليم الجديد.

وأضاف "رفعت فياض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "ستكون هناك 20 درجة تضاف إلى الطلاب من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني في المرحلة الثانوية".

وأشار الكاتب الصحفي، رفعت فياض،: "15% من إجمالي الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة ستكون أسئلة مقالية و85% الباقية للاختيار من بين متعدد"، موضحا: "25% من المقرر سيشرح من خلال فيديوهات تعرض على القنوات التعليمية والصبورة الذكية".

لجان المتابعة

وأوضح الكاتب الصحفي، رفعت فياض،: "لجان المتابعة دورها ضمان أن المدرس والطالب عادا للمدرسة، وسيتم تفعليها بشكل قوي جدا لأننا افتقدنا دور المدرسة على مدى السنوات الماضية في التربية والتنشئة والتثقيف وبناء الشخصية ثم التعليم".