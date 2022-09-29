معملتش حاجة | هند سعيد صالح توجه رسالة لنجل فكري صادق ..فيديو

حلت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ضيفة على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

ووجهت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، رسالة لابن الفنان فكري صادق، عقب الإساءة لوالدها، قائله: "مراد ابن الفنان فكري صادق في موقف لا يحسد عليه وبقوله "أنت معملتش حاجه غلط".

وأشارت: "علمت بإساءة الفنان فكري صادق لوالدي عن طريق الصدفة عندما هاتفني معتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولدي الدين وقال لي "شوفتي اللي حصل".

فكري صادق صعبان عليا

وأوضحت: "الفنان فكري صادق صعبان عليا أوي بعد الإساءة لوالدي"، لافته: "الملايين دافعوا عن والدي بعد الإساءة له من الفنان فكري صادق".