عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معملتش حاجة | هند سعيد صالح توجه رسالة لنجل فكري صادق ..فيديو

فكري صادق وابنه
فكري صادق وابنه

حلت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ضيفة على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

txt

سب وقذف وتشهير .. نص بلاغ أسرة سعيد صالح ضد فكري صادق

txt

بعد الإساءة لـ سعيد صالح.. عادل إمام يرد على فكري صادق بهذه الطريقة

ووجهت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، رسالة لابن الفنان فكري صادق، عقب الإساءة لوالدها، قائله: "مراد ابن الفنان فكري صادق في موقف لا يحسد عليه وبقوله "أنت معملتش حاجه غلط".

وأشارت: "علمت بإساءة الفنان فكري صادق لوالدي عن طريق الصدفة عندما هاتفني معتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولدي الدين وقال لي "شوفتي اللي حصل".

 فكري صادق صعبان عليا

وأوضحت: "الفنان فكري صادق صعبان عليا أوي بعد الإساءة لوالدي"، لافته: "الملايين دافعوا عن والدي بعد الإساءة له من الفنان فكري صادق".

 

هند سعيد صالح الفنان فكري صادق فكري صادق سعيد صالح الفنان الراحل سعيد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

تخفيف منهج 4 و5 ابتدائي| التعليم تعلن أخبارا سارة قبل بدء الدراسة

فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة مدرب بوليفار مع مسئول كبير بالأهلي

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: اجتماع مع محمود الخطيب لاستلام شركة الكرة وتطوير ملعب الفريق

رامي جمال: شاعر مصري شهير سبب رفضي في ستار ميكر

مقاتلات روسية تقترب من بولندا .. وقوات الناتو تدق ناقوس الخطر

الأعلى للثقافة يعلن موعد الدورة الثالثة لـ جائزة المبدع الصغير

هند سعيد صالح: فكري صادق صعبان عليا أوي بعد إساءته لوالدي

معملتش حاجة | هند سعيد صالح توجه رسالة لنجل فكري صادق ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب النزيف .. احذري الإفراط في تناول الزنجبيل

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

ردت بعنف على منتقديها.. ياسمين عز قبل وبعد الشهرة | شاهد

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ