لإنهاء الحرب .. زيلينسكي يحرض الشعب الروسي على بوتين

ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشعب الروسي، اليوم الخميس، لمنع الرئيس فلاديمير بوتين من شن الحرب.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: “ستكون تكلفة رغبة شخص واحد في روسيا في مواصلة هذه الحرب هي أن المجتمع الروسي بأكمله سيترك دون اقتصاد طبيعي، ودون حياة كريمة، ودون احترام لأي قيم إنسانية”.

وأضاف: “لا يزال من الممكن إيقاف هذا. ولكن لوقف ذلك، عليك أن توقف الشخص الوحيد في روسيا الذي يريد الحرب أكثر من الحياة”.

ورفض زيلينسكي مجددا محاولة ضم أربع مناطق تحتلها روسيا في البلاد، وقال إن “روسيا لن تحصل على أراض جديدة في أوكرانيا”.

رسالة للشعوب الأصلية في روسيا

وشارك الرئيس الأوكراني رسالة موجهة خصيصا للشعوب الأصلية في روسيا.

وقال زيلينسكي: “خلال الأسبوع الأول من التعبئة الإجرامية، فر عدد أكبر من الرجال من روسيا مما كانت السلطات الروسية سترسله رسميا إلى الحرب”.

وأضاف: “لا يتعين على الداجستانيين أن يموتوا في أوكرانيا. الشيشان والإنجوش والأوسيتيون والشركس وأي شعوب أخرى جاءت تحت العلم الروسي. في المجموع، ما يقرب من 200 عرق مختلف. ... أنت تعرف من يرسلهم إلى أوكرانيا”.