مقاتلات روسية تقترب من بولندا .. وقوات الناتو تدق ناقوس الخطر

أفاد سلاح الجو الإيطالي، بأن الطائرات المقاتلة المشاركة في مهمة الدورية الجوية لـ حلف الناتو في بولندا حلقت لاعتراض مقاتلات روسية.

وجاء في بيان سلاح الجو الإيطالي: “أقلعت طائرة يوروفايتر تابعة لسلاح الجو الإيطالي للمشاركة في مهمة دورية في بولندا. تم رفع ناقوس الخطر بسبب الطائرات الروسية بالقرب من الحدود البولندية".

كما ذكرت القوات الجوية الإيطالية أن طائرات مقاتلة أقلعت في بولندا لاعتراض ثلاث طائرات روسية "بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية للناتو".

وفي وقت سابق، أقلعت طائرتان إيطاليتان من طراز يوروفايتر في بولندا في إطار جهاز "الشرطة الجوية" التابع لحلف الناتو لاعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي للحلف، وذلك لأربع مرات في أربعة أيام من 19 إلى 22 سبتمبر.

ونفذت طائرات سلاح الجو سبع عمليات إقلاع فورية هذا الأسبوع وحده. وصدر أمر (الإقلاع الفوري) من قاعدة مالبورك في بولندا لفريق عمل "إير وايت إيجل" بسبب وجود طائرات روسية في المنطقة الحدودية. وعادت المقاتلات إلى القاعدة في نهاية النشاط الذي لم يسجل تجاوزات الطائرات الروسية.

َوأكد سلاح الجو الإيطالي أن طائرتا يوروفايتر الإيطاليتان في بولندا أقلعتا في إطار جهاز "الشرطة الجوية" التابع لحلف الناتو لاعتراض الطائرات الروسية التي تقترب من المجال الجوي للحلف، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وكانت ثلاث طائرات حربية روسية ضد طائرتين إيطاليتين في سماء بولندا. وتوجهت طائرات روسية في الأيام الأخيرة إلى الحدود الشمالية لأوروبا وحلف الناتو متجهة إلى سماء بولندا.