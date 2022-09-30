من البلكونة .. مواطنون أمريكيون يلتقطون صورا للقروش تثير الجدل

ضرب إعصار قوي من الفئة الرابعة ولاية فلوريدا الأمريكية، مما تسبب في إحداث كوارث بسبب تدميره للمنازل و نتج عن ذلك الإعصار، ظهور لـ أسماك القرش في شوارع ولاية فلوريدا و تداول رواد التواصل الإجتماعي تلك الصور التي ظهرت فيها أسماك القرش .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" ، فإن ولاية فلوريدا تعرضت منذ أيام لإعصار إيان قوي للغاية، و تسبب في تدمير مئات المنازل و خاصة القريبة من الشواطئ، كمدينة فورت مايرز، التي كانت من أبرز المدن في الولاية تعرضا للكوارث و ذلك حينما التقط المواطنين من شرفات منازلهم مقاطع فيديو لأسماك القرش و هي تسبح في الشوارع .



تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية، خاصة في ولاية فلوريدا، صور و مقاطع فيديو لأسماك القرش و هي تسبح في شوارع المدينة، عقب غمر مياه البحر لها بسبب الإعصار الذي ضرب الولاية خلال الأيام الماضية .



و بحسب ما ورد في وسائل الإعلام في فلوريدا، فإن الصور كانت حقيقية بالفعل و ذلك حينما قام أحد المواطنين في ولاية فلوريدا بإلتقاط عدو صور للإعصار أثناء غمره لبعض الأدوار القريبة من الأرض، و أكد في مقطع بث مباشر أن المياه لم تغمر الشوارع فقط بل غمرت المنازل أيضا .



جدير بالذكر أن المواطنين التقطوا صور لبعض اسماك القرش التي كانت تسبح في الشوارع، و ذلك بسبب غمر المياه لجزء كبير من الشارع، و الذي بلغ 6 أقدام ، على حد وصف أحد المواطنين للصحيفة .

