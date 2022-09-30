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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من البلكونة .. مواطنون أمريكيون يلتقطون صورا للقروش تثير الجدل

إعصار إيان
إعصار إيان

ضرب إعصار قوي من الفئة الرابعة  ولاية فلوريدا  الأمريكية، مما تسبب في إحداث كوارث بسبب تدميره للمنازل و نتج عن ذلك الإعصار، ظهور لـ أسماك القرش  في شوارع ولاية فلوريدا و تداول رواد التواصل الإجتماعي تلك الصور التي ظهرت فيها أسماك القرش .
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار" ، فإن ولاية فلوريدا تعرضت منذ أيام لإعصار إيان  قوي للغاية، و تسبب في تدمير مئات المنازل و خاصة القريبة من الشواطئ، كمدينة فورت مايرز، التي كانت من أبرز المدن في الولاية تعرضا للكوارث و ذلك حينما التقط المواطنين من شرفات منازلهم  مقاطع فيديو لأسماك القرش و هي تسبح في الشوارع .

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الأشرس في تاريخها.. إعصار إيان يدمر فلوريدا بقسوة| فيديو وصور

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بعد تدمير فلوريدا.. بايدن: إيان أسوأ إعصار مر على تاريخ بلادنا


تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية، خاصة في ولاية فلوريدا، صور و مقاطع فيديو لأسماك القرش و هي تسبح في شوارع المدينة، عقب غمر مياه البحر لها بسبب الإعصار الذي ضرب الولاية خلال الأيام الماضية . 


و بحسب ما ورد في وسائل الإعلام في فلوريدا، فإن الصور كانت حقيقية بالفعل و ذلك حينما قام أحد المواطنين في ولاية فلوريدا بإلتقاط عدو صور للإعصار أثناء غمره لبعض الأدوار القريبة من الأرض، و أكد في مقطع بث مباشر أن المياه لم تغمر الشوارع فقط بل غمرت المنازل أيضا . 


جدير بالذكر أن المواطنين التقطوا صور لبعض اسماك القرش التي كانت تسبح في الشوارع، و ذلك بسبب غمر المياه لجزء كبير من الشارع، و الذي بلغ 6 أقدام ، على حد وصف أحد المواطنين  للصحيفة . 
 

ولاية فلوريدا كوارث إعصار أسماك القرش أسوء إعصار في التاريخ إعصار إبان

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