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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أعمال حملة تطهير نهر النيل بدمياط من المخلفات استعدادا لمؤتمر المناخ cop 27

عزبه البرج
عزبه البرج

 شهدت مدينة عزبة البرج ،بمحافظة دمياط، أعمال حملة تنظيف نهر النيل ، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والشباب والرياضة والبيئة، بالتنسيق مع مؤسسة شباب بتحب مصر، وذلك ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.، وذلك بحضور المهندس محمد الدالي مدير إدارة البيئة بالمحافظة  و الدكتور ياسر الجندي رئيس مجلس مدينة مدينة عزبة البرج و الرائد أحمد رمزي من شرطة البيئة والمسطحات المائية و محمود عوض ممثل الهلال الأحمر و  منى عبدالله منسق الحملة من مؤسسة شباب بنحب مصر وعضو مجلس إدارة بجميعية تنمية المجتمع المحلي بعزبة البرج بقيادة الحاج عبده القشاوي والشباب المتطوعين في الحملةمن الجمعيتين

وصرحت منى عبدلله منسق الحملة، أن المحافظة حرصت على توفير كافة السبل للعمل للشباب القائمين على تنفيذ تلك الأعمال، لتشجيعهم، موجها لهم عظيم الشكر والتقدير لحرصهم الدائم على تنفيذ تلك الفعاليات، والظهور بصورة لائقة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف إدارة البيئة و رئيس المدينة بتوفير كافة سبل الدعم لتلك الحملة وتسهيل أعمال نقل المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير، باستخدام معدات الوحدة المحلية، ومؤكداً على تسخير كافة الأجهزة التنفيذية لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال التطهير.

وأوضحت،ان فاعليات الحملة، بدات من المدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج بتجميع الشباب والفتيات المشاركين وكان عددهم ٧٠ من الشباب والفتيات والنساء و عقد اجتماع بتعليمات وخطوات انطلاقة الحملة ثم ،اعمال التطهير بدءاً من امام مكتبة مصر العامة بعزبة البرج و بامتداد كورنيش النيل، ثم العودة مرة أخرى للمكتبة وعقد ندوة توعوية عن أثر التوعية الفعلية في النيل ومع الصيادين وعن اثر التغيرات المناخية على صحة أبنائنا وعلى الثروة السمكية والبيئة وقد عرض المهندس محمد الدالي المجهودات التي بذلتها محافظة دمياط في هذا الصدد والتى من ضمنها الندوات التوعوية بمخاطر التغيرات المناخية وأثرها على صحة المرأة وتبنيها لمبادرة عزبة البرج صديقة للبيئة وغيرها من المجهودات.

 
وتابعت ان الحملة تهدف  لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه.

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دمياط مكتبة مصر العامة الشباب والرياضة كورنيش النيل محافظة دمياط الموارد المائية والري

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