سداد مصروفات 1250 طالبا ضمن مبادرة "راجعين نتعلم" بدمياط

شهد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، انطلاق مبادرة "راجعين نتعلم" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم الطلاب الأكثر احتياجا لتسديد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية.

ويأتي ذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد البدري منسق عام مؤسسة حياة كريمة بدمياط.

وأوضح “البدري”، أن المبادرة تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم بإجمالي ١٢٥٠ طالبا على مستوى المحافظة، انطلاقًا من الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تزامنًا مع العودة للمدارس وبدء العام الدراسي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعرب "عبد الرؤوف" عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المبادرة لرفع العبء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

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