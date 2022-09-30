عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولدت عام 1951.. وفاة أكبر شمبانزي في غينيا وتهديد نوعه بالانقراض

فانا
فانا

فارقت «فانا»، أكبر شمبانزي سناً في غينيا وأحد آخر القردة من نوع مهدد، الحياة وحيدة عن عمر ناهز 71 عاماً، على ما أعلنت وزارة البيئة المحلية.

txt

وسط نيران الحرب.. أنثى شمبانزي تعود لحديقتها بأوكرانيا على دراجة

txt

موجود بالسلطة منذ 43 سنة.. زعيم غينيا الاستوائية يسعي لفترة رئاسية جديدة

وُلدت «فانا» بحدود عام 1951 في أدغال بوسو، أحد أول الأماكن التي أثبت فيها العلماء استخدام الشمبانزي لأدوات، بينها أحجار تستعين بها هذه القردة لكسر حبات نخيل الزيت.


ومع رحيل «فانا»، بات عدد قردة الشمبانزي في بوسو يقتصر على 6 أو 7، نصفها من الإناث بينها اثنتان لم تعودا قادرتين على التكاثر. وثمة أعداد أكبر من هذه القردة في محمية جبل نيمبا (حيث تقع بوسو)، على الحدود بين ساحل العاج وغينيا، والمدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بسبب فرادة ثروتها النباتية والحيوانية وتنوعها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


وبدا على «فانا» الوهن في الأشهر الأخيرة، وفق ما أفادت وزارة البيئة الغينية على «فيسبوك». وهي كانت تعاني شللاً في طرفها الأعلى الأيسر، إثر سقوطها من أغصان شجرة قبل نحو ربع قرن. وقد توقفت عن تسلق الأشجار منذ زمن بعيد، وعانت من بطء في الحركة وكانت تعيش وحيدة.


وعُثر عليها نافقة في 19 سبتمبر الحالي في غابة جبل غبان المقدسة، ودُفنت بعد يوم بحضور جهات فاعلة في بوسو. ونشر موقع «غينيه نيوز» الإخباري، صوراً تظهر رجلين يدفنان في الأرض «فانا» ملفوفة بقطعة قماش بيضاء، محاطين بحراس غابات وشهود آخرين.


وتُعرف هذه المنطقة بالعلاقة المميزة بين السكان والقردة في بوسو، إذ إن الشمبانزي تعيش في البرية، لكنها تتشارك منذ أجيال الأرض والموارد مع البشر الذين ينظرون إلى هذه الحيوانات على أنها إعادة تجسد لأسلافهم كما يعتبرون أنها تحميهم من الدمار.


وتترك «فانا» خلفها ذكرين، بعدما نفقت ابنتها.

شمبانزي غينيا وزارة البيئة العلماء القردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة.. أجره وأي السور مستحبة؟

موضوعات متعلقة

نصف أنواع الطيور في العالم مهددة بالانقراض لهذا السبب

نقل الأنسولين تلقائيا.. البنكرياس الإلكتروني أحدث حلول مرضى السكر في العالم

معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه بمشاركة 1200 دار نشر

بروس ويليس ومارلين مونرو.. بطلان من جديد بفضل الذكاء الاصطناعي

ماسة نادرة تكشف سر وجود محيط بـ باطن الأرض

الصين تعلن عن اكتشاف خطير على سطح المريخ

جامعة برونيل تفسّر .. وفيات كورونا في بريطانيا لا تعكس التقدم البحثي

إعادة بناء وجه امرأة من العصر الحجري عاشت قبل 31000 عام

ترشيحاتنا

عكس التوقعات .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميًا

وزير الطيران المدني يستهل رئاسته لوفد مصر أمام "الإيكاو" بلقاءات مع مسئولين دوليين

فلوس الحكام فين وليه تخفي الاسم ؟ ....شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

قرار جديد من روسيا بشأن تحويل الأموال للخارج

ولدت عام 1951.. وفاة أكبر شمبانزي في غينيا وتهديد نوعه بالانقراض

منى الشاذلي تعرض صورًا لـ هشام سليم فى مرحلة الطفولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

نجوم ونجمات الفن يحتفلون بعرض مسلسلاتهم على منصة شاهد.. صور

توابل وجيلاتين .. طبيب يحذر من كوارث باللانشون المباع في الأسواق

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ