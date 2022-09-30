عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماشي يتمرجح.. ماذا قال الشهود في واقعة سيارة طريق السويس؟

سيارة طريق السويس
سيارة طريق السويس

سيارة طريق السويس.. حصل صدى البلد على نص أقوال الشهود في القضية رقم 5128 لسنة 2022 جنايات قسم الشروق، المعروفة إعلاميا بـ "سيارة طريق السويس"، والمتهم فيها المتهم فيها أحمد جمال 47 سنة موظف بجامعة بورسعيد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم في واقعة سيارة طريق السويس إلى محكمة الجنايات وذلك لأنه في 22 سبتمبر 2022 بدائرة قسم الشروق بالقاهرة، حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “الترامادول” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "الامفيتامين والميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقاد مركبة حال كونه واقعا تحت تأثير المخدرين.

قلبي متفحم وضهري اتكسر يا ولاء.. رسالة وجع من سارة شقيقة صيدلي حلوان

مشوفتش ومحصلش | ابن صيدلي حلوان يفجر مفاجأة عن واقعة البلكونة.. تحقيقات النيابة

أقوال الشهود في واقعة سيارة طريق السويس

وشهد صلاح كامل سائق بإحدى الشركات الخاصة خلال تحقيقات واقعة سيارة طريق السويس، بأنه حال قيادته سيارته بالطريق العام أبصر المتهم يترنح بالسيارة رقم ع ع ج 546 معرضا حياته للخطر مما حدا به التوقف لمعاتبته فتبين له أنه تحت تأثير المخدر.

بيان وزراة الداخلية عن واقعة سيارة طريق السويس

كما شهد نقيب شرطة بمباحث قسم الشروق أن تحرياته توصلت لقيام المتهم بارتكاب الواقعة وفق ما قرره الشهود وأن حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر.

وشهد مقدم شرطة بقطاع القاهرة الجديدة بأنه إثر تلقيه بلاغ بواقعة سيارة طريق السويس، ورؤيته للمتهم حال فراره بالسيارة قيادته يترنح بها مما حدا الأهالي اعتراض دربه فتمكن من ضبطه وبتفتيش السيارة عثر بها على اداة تستخدم في تعاطي جوهر الميثامفيتامين - الكريستال "أنبوبة زجاجية شفافة" وقرص لجوهر الترامادول المخدر.

تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي في واقعة سيارة طريق السويس

وثبت بتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب لشرعي الخاص بالمتهم في واقعة سيارة طريق السويس، أنه عثر بالعينات المأخوذة من المتهم على نواتج تعاطي جوهر الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

علاقات مشبوهة.. جسدان ضحية الحرام وكلبش بسبب المشي البطال

سيارة طريق السويس.. سيدة وتريلا وسائق متهور صنعوا التريند.. ما القصة؟

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي للمتهم في واقعة سيارة طريق السويس، أن المضبوطات عبارة عن قرص ثبت احتواؤه على جوهر الترامادول المخدر وأن الانبوبة الزجاجية المضبوطة أداة تعاطي عثر بغسالتها على آثار لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

أيضا ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقطع المصور لـ سيارة طريق السويس المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي قيادة المتهم السيارة رقم ع ع ج 546 بحالة تدل على كونه تحت تأثير المخدر ومن شأنها تعريض حياة المارة للخطر.

سيارة طريق السويس

تحقيقات النيابة في واقعة سيارة طريق السويس

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة سيارة طريق السويس، حيث أستمعت لأقوال قائد إحدى السيارات، والذي أكد في أقواله إعتراض سائق سيارة طريق السويس طريقه واصطدامه به عمداً، والتعدي عليه بالضرب ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك، كما استمعت لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد على قيادة سائق سيارة طريق السويس بدون رخصتي القيادة والتسيير، وعثوره على قرص لعقار مخدر ومواد كحولية بحوزته.

أربعيني ملفوف في القماش .. العثور على جثة رجل داخل كرتونة ثلاجة في الجيزة

لغز سيدة الوراق المجهولة.. سرقت زوجها وألفت سيناريو الهروب|القصة الكاملة

وعقب انتهاء التحقيق معه أمر النائب العام بحبس سائق سيارة طريق السويس المتسبب برعونته وعدم اتباعه اللوائح والقوانين المرورية في حادث على طريق السويس العام، وقررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

سيارة طريق السويس

وأنهت النيابة العامة التحقيقات في واقعة سيارة طريق السويس، حيث أمر النائب العام بإحالة سائق سيارة طريق السويس "موظف بإحدى الجامعات - 47 سنة" إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبته لاتهامه بحيازة جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة برعونة وعدم احتراز على طريق السويس الصحراوي.

سيارة طريق السويس طريق السويس الصحراوي اخبار الحوادث سائق مخمور سائق سيارة طريق السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

28 مليون جنيه زيادة.. تعرف على راتب محمد صلاح بعد قرار الحكومة البريطانية

موضوعات متعلقة

قلبي متفحم وضهري اتكسر يا ولاء.. رسالة وجع من سارة شقيقة صيدلي حلوان

أمام أعين الأم.. طفل يلقى شقيقه الرضيع من الطابق الثامن في العجوزة

سيارة طريق السويس.. سيدة وتريلا وسائق متهور صنعوا التريند.. ما القصة؟

استغل سلطته.. الحبس عاما لـ مدير مدرسة اعتدى على معلمة في العمرانية

اتقدملها أهلها رفضوه اتجوزها عرفي.. حكاية قاصر المطرية مع العامل|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

بالأدعية..دنيا سمير غانم تستعيد ذكريات والديها في أحدث ظهور

بسبب إعصار إبان .. أسعار النفط تواصل الصعود

دعم وجبر خواطر .. السيسي لـ ذوي الهمم: أنا بحبكم..فيديو

قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة.. أجره وأي السور مستحبة؟

نادية الجندي: عادي لو اتجوزت حد أصغر مني والشائعات حولي كثيرة

نخسر كل الكوادر الأهلاوية... عدلي القيعي يكشف كواليس توليه رئاسة شركة الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

نجوم ونجمات الفن يحتفلون بعرض مسلسلاتهم على منصة شاهد.. صور

توابل وجيلاتين .. طبيب يحذر من كوارث باللانشون المباع في الأسواق

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ