ماشي يتمرجح.. ماذا قال الشهود في واقعة سيارة طريق السويس؟

سيارة طريق السويس.. حصل صدى البلد على نص أقوال الشهود في القضية رقم 5128 لسنة 2022 جنايات قسم الشروق، المعروفة إعلاميا بـ "سيارة طريق السويس"، والمتهم فيها المتهم فيها أحمد جمال 47 سنة موظف بجامعة بورسعيد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم في واقعة سيارة طريق السويس إلى محكمة الجنايات وذلك لأنه في 22 سبتمبر 2022 بدائرة قسم الشروق بالقاهرة، حاز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “الترامادول” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "الامفيتامين والميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقاد مركبة حال كونه واقعا تحت تأثير المخدرين.

أقوال الشهود في واقعة سيارة طريق السويس

وشهد صلاح كامل سائق بإحدى الشركات الخاصة خلال تحقيقات واقعة سيارة طريق السويس، بأنه حال قيادته سيارته بالطريق العام أبصر المتهم يترنح بالسيارة رقم ع ع ج 546 معرضا حياته للخطر مما حدا به التوقف لمعاتبته فتبين له أنه تحت تأثير المخدر.

بيان وزراة الداخلية عن واقعة سيارة طريق السويس

كما شهد نقيب شرطة بمباحث قسم الشروق أن تحرياته توصلت لقيام المتهم بارتكاب الواقعة وفق ما قرره الشهود وأن حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي وقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر.

وشهد مقدم شرطة بقطاع القاهرة الجديدة بأنه إثر تلقيه بلاغ بواقعة سيارة طريق السويس، ورؤيته للمتهم حال فراره بالسيارة قيادته يترنح بها مما حدا الأهالي اعتراض دربه فتمكن من ضبطه وبتفتيش السيارة عثر بها على اداة تستخدم في تعاطي جوهر الميثامفيتامين - الكريستال "أنبوبة زجاجية شفافة" وقرص لجوهر الترامادول المخدر.

تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي في واقعة سيارة طريق السويس

وثبت بتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب لشرعي الخاص بالمتهم في واقعة سيارة طريق السويس، أنه عثر بالعينات المأخوذة من المتهم على نواتج تعاطي جوهر الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي للمتهم في واقعة سيارة طريق السويس، أن المضبوطات عبارة عن قرص ثبت احتواؤه على جوهر الترامادول المخدر وأن الانبوبة الزجاجية المضبوطة أداة تعاطي عثر بغسالتها على آثار لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

أيضا ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقطع المصور لـ سيارة طريق السويس المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي قيادة المتهم السيارة رقم ع ع ج 546 بحالة تدل على كونه تحت تأثير المخدر ومن شأنها تعريض حياة المارة للخطر.

سيارة طريق السويس

تحقيقات النيابة في واقعة سيارة طريق السويس

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة سيارة طريق السويس، حيث أستمعت لأقوال قائد إحدى السيارات، والذي أكد في أقواله إعتراض سائق سيارة طريق السويس طريقه واصطدامه به عمداً، والتعدي عليه بالضرب ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك، كما استمعت لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد على قيادة سائق سيارة طريق السويس بدون رخصتي القيادة والتسيير، وعثوره على قرص لعقار مخدر ومواد كحولية بحوزته.

وعقب انتهاء التحقيق معه أمر النائب العام بحبس سائق سيارة طريق السويس المتسبب برعونته وعدم اتباعه اللوائح والقوانين المرورية في حادث على طريق السويس العام، وقررت عرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.

سيارة طريق السويس

وأنهت النيابة العامة التحقيقات في واقعة سيارة طريق السويس، حيث أمر النائب العام بإحالة سائق سيارة طريق السويس "موظف بإحدى الجامعات - 47 سنة" إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبته لاتهامه بحيازة جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة برعونة وعدم احتراز على طريق السويس الصحراوي.