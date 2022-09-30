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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هند سعيد صالح: فكري صادق صعبان عليا.. وهذا سبب الهجوم على والدي

هند ابنة الفنان الراحل
هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح

حلت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ضيفة على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وكشفت هند سعيد صالح خلال اللقاء عن أسباب هجوم فكري صادق على والدها، كما تحدثت عن علاقتها بوالدها.

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سلام يا صاحبي السر.. هند سعيد صالح تكشف سبب هجوم فكري صادق على والدها.. فيديو

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هند سعيد صالح: فكري صادق صعبان عليا أوي بعد إساءته لوالدي

وعلقت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، على أزمة الإساءة لوالدها، قائله: "الأزمة بدأت بشكل إحنا مالناش علاقة بيه والفنان فكري صادق حط والدي في جملة مفيدة بطريقة مسيئة"، مضيفة: "الفنان فكرى صادق يعتقد أن والدي كان السبب في إن الفنان فكري صادق ميعملش دور "خوليو" في فيلم "سلام يا صاحبي" وطلب يأديه محمد متولي". 
 

وأشارت: "مخضوضة من رد فعل الناس وحبهم لوالدي بعد الإساءة إليه من الفنان فكري صادق"، مضيفه: "علمت بإساءة الفنان فكري صادق لوالدي عن طريق الصدفة عندما هاتفني معتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولي الدين وقال لي "شوفتي اللي حصل".
 

 

معملتش حاجة | هند سعيد صالح توجه رسالة لنجل فكري صادق

وجهت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، رسالة لابن الفنان فكري صادق، عقب الإساءة لوالدها، قائله: "مراد ابن الفنان فكري صادق في موقف لا يحسد عليه وبقوله "أنت معملتش حاجه غلط".

وأشارت: "مراد فكري صادق كان زميلي في المعهد لكن بدفعة أصغر، وموقفه صعب لأنه أبوه وبيحبه، وأنا بقول له يا مراد أنت ماعملتش حاجة غلط". 


وأوضحت: "وعلمت بإساءة الفنان فكري صادق لوالدي عن طريق الصدفة عندما هاتفني معتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولدي الدين وقال لي "شوفتي اللي حصل".


هند سعيد صالح: فكري صادق صعبان عليا أوي بعد إساءته لوالدي
علقت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، على أزمة الإساءة لوالدها، قائله: "الأزمة بدأت بشكل إحنا مالناش علاقة بيني والفنان فكري صادق حط والدي في جملة مفيدة بطريقة مسيئة".


وأوضحت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح،: "سعيد صالح وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي والجيل كله مالوش زي"، مضيفه: "علمت بإساءة الفنان فكري صادق لوالدي عن طريق الصدفة عندما هاتفني معتز ولي الدين شقيق الراحل علاء ولدي الدين وقال لي "شوفتي اللي حصل".


وأشارت: "الفنان فكري صادق صعبان عليا أوي بعد الإساءة لوالدي، هو قال، سعيد صالح معندوش قدر ضئيل من الإنسانية، برغم كل اللي ده بقول الأستاذ فكري صادق، صعبان عليا جدا أقسم بالله، وابنه صعبان عليا أكتر". "، لافته: "الملايين دافعوا عن والدي بعد الإساءة له من الفنان فكري صادق".

 

والدي وراني الويل
ووجهت ابنة الفنان سعيد صالح رسالة للفنان فكري صادق: لو والدي وراني الويل شوف انت وريت ولادك إيه اليومين اللي فاتوا، مؤكدة أن اتخاذ أي إجراء ضد الفنان فكري صادق هو قرار يعود لها وحدها.

 

 

هند سعيد صالح فكري صادق الفنان الراحل سعيد صالح شريف عامر يحدث في مصر الإعلامي شريف عامر

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