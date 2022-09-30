ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ميرهان حسين مرتدية توب أنيق باللون الأبيض، مكشوف البطن، واعتمدت ترك شعرها مندسلا، مما نال اعجاب متابعيها.

أعمال مريهان حسين

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تألقت في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان ايهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.