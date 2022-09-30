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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أضاء الكون بنوره.. عبد الغني هندي: مولد رسول الله رحمة للإنسانية وبركة

عبد الغني هندي، عضو
عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية


قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل الكائنات احتفلت بـمولد رسول الله، وذلك قبل البعثة، متابعا: ميلاده كان بقعة من نور أضاءت الإنسانية.

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وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أعظم مناسبة يحتفل بها الإنسان هي مولد رسول الله، لأن لولا مولده لما عرفنا الأعياد والصلاة والزكاة.


وأكمل: مولد رسول الله رحمة للإنسانية وبركة، مستشهدا بقول الله عز وجل "( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ )".


واسترسل: أن الحجر والجماد والبشر والمسلم وغير المسلم مرحومين برسول الله، متابعا: أن السموات والأرض احتفلوا بمولد رسول الله.

وشدد على أن الاحتفال بمولد رسول الله لا يقتصر على شهر ربيع، ويجب أن يكون هناك ذكر ثابت للاحتفال بميلاد رسول الله يوميا.

عبد الغني هندي مولد رسول الله الإنسانية شهر ربيع اخبار التوك شو

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