عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصة عمر وسلمى من جديد.. فيديو

ميس حمدان ورامي وحيد
ميس حمدان ورامي وحيد

نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو جديد يجمعها بالفنان رامي وحيد أثناء رقصهما سويًا وهي نفس الرقصة التي قدماها فى الجزء الأول من فيلم عمر وسلمي.

وعلقت ميس حمدان على الفيديو من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام قائلة: "الرقصة دي كانت فى فيلم إيه ياجماعة فاكرين القصة دي؟ أنا لغاية هذه اللحظة الناس بتشوفني تعملى الحركة دي".

فيلم عمر وسلمي الجزء الأول



وشاركت ميس حمدان فى أحداث الجزء الأول من فيلم عمر وسلمي للفنان تامر حسني ومي عز الدين، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقرر بعدها تامر حسني تقديم الجزء الثاني والثالث منه.

أحدث أعمال ميس حمدان



أحدث أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

ميس حمدان الفنانة ميس حمدان رامي وحيد فيلم عمر وسلمى تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمها لقيتها في الغسالة.. مصرع طفلة في حادث مؤسف بالعياط

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

الابن يفضح خيانة أمه.. رد فعل زوجة صيدلي حلوان بعد سقوطه من البلكونة|قضايا شغلت الرأي العام

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

مفيش قبض أقل من 2700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

مراتي طلعت رقاصة بعد 6 سنين جواز.. مروان داخل محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

تأجيل أحدهما والإبقاء على الآخر.. حكاية مروان موسي مع حفلات نهاية الموسم

بعد الوصول لـ 10 ملايين مشاهدة.. محمد رمضان يحتفل بنجاح دوشة

بعد تصدر التريند.. مفاجآت بالجملة في الحقلة الـ13 من مسلسل اسمعني

العرض في 2023.. أحمد فهمي ينتهي من تصوير مستر إكس

اليوم.. محمد منير يختتم حفلات الصيف في الشيخ زايد

نشرة الفن.. وصلة رقص بين روبي وتامر حبيب وهكذا تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز بعد 7 سنوات

عانت من الجحود.. فيديو نادر للفنانة شريفة ماهر تغني في عيد الأم| شاهد

سبب مؤثر.. بدرية طلبة تبكي أثناء تكريمها في ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي

ترشيحاتنا

زيلينسكي يجتمع مع قادة الجيش قبيل ضم روسيا لأراض أوكرانية جديدة

وزير الأوقاف: حب رسول الله جزء من العقيدة والإيمان

كانوا رايحين الملاهي .. اختفاء 3 أطفال أشقاء فى ظروف غامضة بالقليوبية

ما هي ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة؟.. الأزهر: اغتنموها بهذا الوقت

اليوم.. آخر فرصة لطلاب الدبلومات الفنية للتقدم لتقليل الاغتراب والنتيجة من هنا

المشاط: برنامج "نُوَفِّي" يُحفز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش كوارع.. مدرسة تحذر أولياء الأمور| رسالة صادمة

18 قيراطا من الذهب الأبيض.. قصة الهدية الأخيرة للملكة إليزابيث

محتشمة.. زوجة مؤمن زكريا تخطف الأنظار في أول ظهور بعد ولادتها| شاهد

عدم غسل الأسماك.. نصائح غريبة من شيف عالمي

فيديو

سبب انقلاب سيارة محور الضبعة.. فيديو جراف

بيحب الكشري.. سفير بريطانيا يتحدث عن دور مصر المحوري في المنطقة.. فماذا قال

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ