ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصة عمر وسلمى من جديد.. فيديو

نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو جديد يجمعها بالفنان رامي وحيد أثناء رقصهما سويًا وهي نفس الرقصة التي قدماها فى الجزء الأول من فيلم عمر وسلمي.



وعلقت ميس حمدان على الفيديو من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام قائلة: "الرقصة دي كانت فى فيلم إيه ياجماعة فاكرين القصة دي؟ أنا لغاية هذه اللحظة الناس بتشوفني تعملى الحركة دي".

فيلم عمر وسلمي الجزء الأول





وشاركت ميس حمدان فى أحداث الجزء الأول من فيلم عمر وسلمي للفنان تامر حسني ومي عز الدين، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقرر بعدها تامر حسني تقديم الجزء الثاني والثالث منه.

أحدث أعمال ميس حمدان





أحدث أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.