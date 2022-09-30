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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يبلغ مجلس الدوما رسميا بخطط ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ المجلس بخطط ضم أربع مناطق من أوكرانيا إلى روسيا، في خطوة إجرائية قبل توقيع معاهدات الضم.

وقال فولودين، عبر حسابه بتطبيق "تليجرام، إن بوتين أبلغ مجلس الدوما بتلقي طلبات رسمية من هذه المناطق، للانضمام إلى أراضي روسيا الاتحادية.

وأجرت روسيا ما أسمته استفتاءات في أربع مناطق تحتلها بشكل جزئي في أوكرانيا هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، وأعلنت لاحقا أن المناطق أبدت تأييدا كاسحا للانضمام إلى روسيا.

على الجانب الآخر، تؤكد الحكومات الغربية وكييف أن التصويت جرى تحد تهديد السلاح ولا يمثل سكان المناطق، فضلا عن أنه ينتهك القانون الدولي.

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وتُقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في قاعة غيورغيفسكى بالكرملين وبحضور نواب البرلمان.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق إنه من المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع في الساعة 15.00 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة.

ووفقا له سيتم توقيع معاهدات بشأن الانضمام إلى روسيا مع جميع المناطق الأربع التي أجريت فيها الاستفتاءات، وفي نفس اليوم سيلتقي بوتين برؤساء المناطق الأوكرانية.

 

بوتين مجلس الدوما روسيا مناطق إستفتاءات

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