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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دقيقة صمتًا| بوتين يوجه رسالة للشعب أثناء مراسم ضم 4 أقاليم أوكرانية

صدى البلد

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال فيديو على قناة إكسترا، من الحضور أثناء مؤتمر توقيع مراسم ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا، بدقيقة صمتا على أرواح المقاتلين الروس الذين قتلوا في العملية العسكرية بأوكرانيا.

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بوتين يوقع معاهدة انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا.. فيديو

وأضاف الرئيس الروسي، أن هناك مقاتلين قتلوا، فى 2014، من أجل حماية حقوقهم فى الحياة، و التحدث باللغة الروسية، وأن الأعمال الإرهابية التى ارتكبت من نظام كييف، تسببت فى قتل مواطنين كثيرة.

وقال بوتين في كلمة في حفل ضم المناطق الأربع في الكرملين: "لا يمكن تغيير حقيقة أن الاتحاد السوفييتي انهار، والناس أرادوا الانضمام إلى روسيا منذ ذلك الحين".


وأضاف الرئيس الروسي: "قرار انضمام سكان المناطق الأربع قد صدر وروسيا ستكون وفية لهذا القرار".

وتابع بوتين قائلا إن روسيا ستعيد بناء المرافق العامة والبنية التحتية في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "الغرب يتعامل بمبدأ من ليس معنا فهو ضدنا.. وهم يتوقعون من الشعوب الاستماع إلى كلمتهم، وسياستهم الاستعمارية تمتد إلى قرون".

 

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