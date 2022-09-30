بوتين لـ الشعب الروسي : لن نسمح بانتشار المثلية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تسمح بانتشار فكر المثلية الجنسية داخل البلاد على نطاق واسع كما يحدث في الدول الغربية والولايات المتحدة.

وقال بوتين خلال كلمة له أثناء التوقيع على معاهدة انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، إن الغرب الذي يمارس سياسة الاستعمار يريد نشر وفرض أفكاره وقيمه بالقوة.

وهاجم بوتين المثلية الجنسية التي تروج لها الدول الغربية قائلا: "هل حقا تريدون أن يكون هناك الأب رقم واحد والأب رقم اثنان بدلا من الأب والأم؟ وأن نقول لأبنائنا إن هناك جنسا آخر غير النساء والرجال؟ هل هذا هو المستقبل الذي نريده لأطفالنا؟ هذا غير مقبول بالنسبة لنا".

وأشار بوتين إلى أن الحضارة الروسية تستند إلى ديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية وتستند إلى الفكرة والكلمة الروسية، مضيفا أن الغرب أصبح يرفض الديانات والقيم والعادات.