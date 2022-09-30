محمود الحوت: شركة "آي جي تاور" باعت 70% من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

قال محمود الحوت مسئول مبيعات شركة "آى جى تاور"، إن الشركة قدمت خلال الفترة الاخيرة عروضا كثيرة ومتنوعة فى السوق العقارى.

وأضاف الحوت خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، مع الاعلامية "حنان موج"، الوحدات التجارية، من أصعب الوحدات فى البيع، ولكن فى العاصمة الإدارية الأمر اختلف نتيجة للأفكار الحديثة التى تتبناها شركة "آى جى تاور".

وتابع مسئول مبيعات شركة "أى جى تاور": الشركة باعت أكثر من 70% من الوحدات التجارية ضمن مشروعاتها فى العاصمة، و100% من الوحدات الفندقية.

تصميم المشاريع

من جانبه قال المهندس هيثم الشريف، الاستشارى التنفيذى لمشروعات "أى جى تاور"، إن تصميم المشاريع تختلف حسب نوع المشروع، سواء سكنى، تجارى، فندقى.

وتابع الشريف، أن الإنشاءات الفندقية تحتاج إلى اهتمام خاص بداية من المدخل الخاص بالانشاء وصولا لمتطلبات العميل.