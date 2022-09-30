هوم بوينت للتسويق العقاري: نستهدف العملاء المصريين والأجانب

قال أحمد زيدان مدير التسويق العقارى بـ شركة هوم بوينت للتسويق العقارى، إن المطور العقارى حصل على مميزات جديدة بسبب التوسع فى المشاريع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف زيدان خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، مع الاعلامية "حنان موج"، المذاع عبر قناة صدى البلد، من أهم مهام المطور العقاري، توجيه العميل للطريق الصحيح للاستثمار الجيد.

رؤية الشركة

وأوضح مدير التسويق العقارى بشركة هوم بوينت للتسويق العقارى، أن الشركة لديها رؤية جديدة في التسويق لاستقطاب العملاء من داخل وخارج مصر.

وأكد زيدان ، أن الشركة تستهدف تصدير العقارات فى عدد من الدول العربية، منها الإمارات وقطر والسعودية.