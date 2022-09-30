نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن طريقة تعاملها مع الشائعات، وتكريمها من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى.

نبيلة عبيد قالت:" جائزة التميز من مهرجان القاهرة مختلفة عن كل الجوائز التي حصلت عليها، وهذا يشجع صناع الدراما للتواجد بأعمال أكثر.

وعن الشائعات التي تخرج عن الفنانين قالت:" انا تعرضت للكثير من الشائعات وأجد اصدقائي يهاتفوني ليطمأنوا علي، وانا انساها على الفور.



يذكر أن نبيلة عبيد كشفت عن عن تفاصيل مشهد الصلح - كما أسماه البعض - بينها وبين الفنانة نادية الجندي أثناء تكريمهما فى مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى.

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": كنت صاحبة اقتراح أن أقوم بتقبيلها على المسرح أثناء استلام التكريم، وعرضت عليها الأمر قبل الصعود على المسرح حتى لا تتفاجأ، ورحبت على الفور .

وأضافت نبيلة عبيد: “أردت أن أقوم بهذا الأمر أمام الجميع حتى نغلق باب الشائعات التى صاحبتنا طيلة مشوارنا الفني، فعلى الرغم من أننا قدمنا عملا تليفزيونيا معاً قبل سنوات، إلا أن البعض مازال يتحدث عن صراع بيننا أو خلافات”.

وأشارت نبيلة عبيد، إلى أن المشهد الذي جمع بيننا على المسرح أضفي روحا من السعادة على الحاضرين، كما أنه سيؤدي لغلق باب محاولات الوقيعة بيننا أو الشائعات عن خلافاتنا بشكل نهائي وواضح للجميع.

