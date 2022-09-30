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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السعودية تدين الهجوم الإرهابي بأفغانستان

ارشيفي
ارشيفي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت الشرطة في العاصمة الأفغانية كابل، أعلنت في وقت سابق مقتل 19 شخصاً على الأقل وجرح آخرين، في تفجير انتحاري وقع في مركز تعليمي.

وقالت الشرطة إن التفجير استهدف مركز "كاج" التعليمي في منطقة "داشتي بارشي" في الجزء الغربي من كابل.

وذكر مسؤولون من "كاج" إن التفجير وقع خلال إجراء الطلاب امتحان جامعي تطبيقي.

وتنتمي غالبية سكان المنطقة إلى أقلية الهزارة العرقية، التي تعرّضت لهجمات في السابق.

وبثّت القناة المحلية مشاهد تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت عدداً من الجثث المغطاة على الأرض في مستشفى قريب من موقع الحادث.

ونقلت تقارير أخرى عن موقع الكلية الخاص، صور أنقاض وطاولات مقلوبة في الفصول المتضررة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير

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