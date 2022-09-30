الخارجية الكويتية تدين الهجوم الإرهابي على أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية ‏عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الارهابي الذي استهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية كابول وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل

وكانت الشرطة في العاصمة الأفغانية كابل، أعلنت في وقت سابق مقتل 19 شخصاً على الأقل وجرح آخرين، في تفجير انتحاري وقع في مركز تعليمي.

وقالت الشرطة إن التفجير استهدف مركز "كاج" التعليمي في منطقة "داشتي بارشي" في الجزء الغربي من كابل.

وذكر مسؤولون من "كاج" إن التفجير وقع خلال إجراء الطلاب امتحان جامعي تطبيقي.

وتنتمي غالبية سكان المنطقة إلى أقلية الهزارة العرقية، التي تعرّضت لهجمات في السابق.

وبثّت القناة المحلية مشاهداً تدوالها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت عدداً من الجثث المغطاة على الأرض في مستشفى قريب من موقع الحادث.

ونقلت تقارير أخرى عن موقع الكلية الخاص، صور أنقاض وطاولات مقلوبة في الفصول المتضررة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير