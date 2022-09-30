مراحل تطوير ميناء العريش بـ اقتصادية قناة السويس | شاهد

تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال تطوير جارية لميناء العريش بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس وتنفيذ هذا التطوير من خلال شركات مقاولات وطنية مصرية وهي المقاولون العرب والغرابلي.



تقوم شركة المقاولون العرب على تنفيذ حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 متراً، ينتهي في ديسمبر المقبل، بجانب إنشاء رصيف بحري بطول 250 متراً ليتم تسليمه بنهاية أكتوبر 2022.

وتقوم شركة الغرابلي بإنشاء رصيف بحري بطول 915 متراً ينتهي يونيو 2023، وحاجز أمواج شرقي جديد بطول 250 متراً لينتهي في مارس 2023، ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 1165 متراً، وأيضاً إنشاء الأسوار الجديدة للميناء بإجمالي أطوال بنحو 8 آلاف متر.

أما أعمال التكريك تقوم بها شركة مصر للتشييد التابعة لهيئة قناة السويس والتي تقوم بتعميق وتكريك حوض الميناء من عمق 7 متراً إلى 12 متراً، والممر الملاحي لدخول وخروج السفن من 9 متراً إلى 13 متراً.

بلغت نسبة التنفيذ للرصيف التجاري الجديد رصيف سيناء 1 أكثر من 90 % وسوف يتم تسليمه بنهاية أكتوبر المقبل، ووصلت نسبة تنفيذ الرصيف التجاري متعدد الأغراض نسبة 60 % ليتم تسليم هذا الرصيف رصيف تحيا مصر يونيو 2023.