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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ قنا : فاتورة التنمية وصلت 90 مليار جنيه

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم إنفاق 90 مليار جنيه على مشاريع التنمية بالمحافظة.

وأضاف الداودي خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري  أنه تم إنشاء ما يقرب من 4 آلاف مشروع في قنا وتم الانتهاء من 1976 مشروعا.

وتابع محافظ قنا، أن المحافظة شهدت تغيرا جذريا في البنية التحتية، وتم إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه في مشروعات المياه .

مرافق الصرف الصحي

وبيّن أشرف الداودي، أن نسبة وصول مرافق الصرف الصحي في المنازل وصلت إلى 80%، وخلال انتهاء مشروع حياة كريمة في 2024 ستصل نسبة مرافق البنية التحتية إلى 100%.

واختتم محافظ قنا بالإشارة إلى أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه في مشروعات الإسكان، وإنشاء أكثر من 31 ألف وحدة سكنية في ربوع المحافظة، لافتا إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر وفر 53 ألف فرصة عمل مباشرة و 92 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

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