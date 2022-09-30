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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال : الطفل جان رامز موهبة فريدة واكتشفته بالصدفة من السوشيال

صدى البلد

أشاد النجم حمادة هلال بالطفل جان رامز، بعدما شارك معه فى أغنية "تكا تكا" التي طرحها عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأكد هلال أنه استعان بالطفل بعدما شاهده على السوشيال ميديا "بالصدفة" مشيرًا انه ليس مشروع أغنية ولكن مشروع فيلم.

وتابع أنه سيستعين به فى فيلمه الأكشن المقبل من انتاج وليد منصور.

ومن المقرر أن يبدأ حمادة هلال، في تصوير الفيلم قريباً بعد الإنتهاء من التجهيزات النهائية للعمل.

وتخطت أغنية حمادة هلال الجديدة "تكا تكا"، الذي طرحها خلال الأيام الماضية، حاجز 700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الموسيقية.

حماده هلال يطرح كليب"تكا تكا".. فيديو

حمادة هلال يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة "تكا تكا"

"تكا تكا" من تأليف ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع هاني ربيع.

وتقول كلمات الأغنية:
تكه تكه

مزج وعلي
ده المزاج معاك معلي
اه ياحلو يالي
بعرف اتمزج معاك

ميل لي ملي
لو تميل بس ملي
تلاقيني كلي
جاي بتمايل وراك

تاتا تاتا تاتا 
دخلت قلبي تاتا
عملت في قلبي ايه بقي مشتقلك

تكة تكة تكة
انا كنت علي تكة 
و انت ظبطت التركة يخرب عقلك

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