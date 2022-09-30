صالون جمال الدين يناقش "حوارات مع الشباب" و"دعوة للتفكير" للدكتور حسام بدراوي

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم والتعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق لقائه (55 )، وناقش كتابي د. حسام بدراوى المفكر السياسي البارز "حوارات مع الشباب حول الجمهورية الجديدة" " دعوة للتفكير ".



وتحدث د. حسام عن عشرة محاور وأسس الجمهورية الجديدة تبدأ بالإصلاح السياسي واقف علي عمودي العدالة والتنمية الإنسانية المستدامة. ثم امتد الحوار حول كتاب دعوة للتفكير ومحتوياته من أصول التنوير وفلاسفته الي مجموعات القيم الإنسانية الواجب توافرها في المجتمع الي ما في الكتاب من ربط ميكانيكا الكم بالدين والايمان .. حضر اللقاء والمناقشات لفيف من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء وأساتذة الجامعات والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة، وتبادلوا الآراء حول رؤية مصر 2030 وكيفيةً الانتقال الي مصر جديدة أكثر اشراقاً



وتجدر الإشارة إلى أن صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 6 سنوات يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وقد تناول في حلقاته ال 53 الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الاداري وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد ومستقبل الجامعات الأهلية كما احتفل بمئوية الاديب نجيب محفوظ وكذلك انتصارات اكتوبر المجيد والأزمة الأوكرانية الروسية كما ناقش الصالون دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني

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