الزيت 25 والعدس 12.. زيادات جديدة على 8 سلع غذائية تموينية في الأسواق|تفاصيل

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية، وشهدت جميع السلع ارتفاعا، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير في وجباتهم الغذائية.

ارتفاع أسعار 8 سلع تموينية

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف سلع شهر أكتوبر اليوم، السبت، بعد رفع أسعار 8 سلع منها، وتستعد وزارة التموين والتجارة لطرح أكثر من 29 سلعة تموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

والسلع التي سيتم رفعها هي الزيت، حيت سيتم بيع زجاجة الزيت خليط 800 مللي بـ 25 جنيها بدلا من 23 جنيها، كما سيتم رفع سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك ليتم بيعه بـ 20 جنيها بدلا من 18 جنيها، كما يتم بيع الصابون 6 جنيهات ونصف الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف الجنيه.

وسيتم بيع زجاجة الخل بـ 5 جنيهات بدلا من 4.25، كما يتم بيع كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، وعلبة السمن الصناعي بـ30 جنيها بدلا من 24 جنيها، والصلصلة بـ6 جنيهات بدلا من 4.75 جنيه، وسيتم بيع علبة الجبن ربع كليو بـ 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات، وعلبة الجبن زنة النصف كيلو بـ14 جنيها بدلا من 13.

وترجع أسباب الزيادة للارتفاع في أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية، حيث إن جميع السلع شهدت ارتفاعا في الأسعار، خاصة السلع التي يعتمد عليها المصريون بشكل كبير في وجباتهم الغذائية.

ويصرف 64 مليونا السلع التموينية بواقع 50 جنيها على البطاقة حتى أربعة أفراد، و25 جنيها بداية من الفرد الخامس، كما تصرف 8 ملايين بطاقة زيادة شهرية بواقع 100 جنيه على كل بطاقة في إطار منحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 6 بداية من الشهر الماضي.

السلع الغذائية

زيادات من ربع جنيه لنصف جنيه

وعن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، يقول المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك العديد من الزيادات في أسعار بعض سلع التموين، ولكنها بسيطة جدا من ربع جنيه إلى نصف جنيه.

وأضاف خليل، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السلع التموينية الأساسية ثابتة في أسعارها دون زيادات، موضحا أن جميع الأسعار تحركت محليا وعالميا، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية والتضخم، ولكن مصر تشهد زيادة بسيطة في الأسعار.

وأشار خليل إلى أن تلك الأسعار سوف تنخفض عند نزول الأسعار عالميا، مؤكدا أنه ما زالت الأسعار أقل في المجمعات ومنافذ التموين “جمعيتي” وبدال التموين.

أسعار السلع التموينية خلال شهر أكتوبر

ونرصد لكم أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر بعد الزيادة على 5 سلع ومنها:

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات.

صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات.

جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيهات.

جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

لبن جاف 100 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات.

زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

الدقيق المعبأ: 11 جنيهًا.