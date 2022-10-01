بفستان مجسم.. آمال ماهر تثير الجدل من جديد بجلسة تصوير على البحر

نشرت الفنانة آمال ماهر جلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

تفاصيل إطلالة الفنانة آمال ماهر

وظهرت آمال ماهر بلوك كلاسيكي، فقد ظهرت بفستان قصير كت مجسم باللون الأوف وايت وبقصة مميزة من منطقة الصدر والخصر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وتركت آمال ماهر شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

آمال ماهر

وأكملت آمال ماهر إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكمشيري القات، مع الكحل الاسود، والماسكرا، والآي لاينر ، والآي شادوا بألوان ترابية سموكي تبرز من جمال عينيها.

آمال ماهر

وتأنقت آمال ماهر بإرتداء الأكسسورات، فقامت بإختيار قلادة وقرطين كبيرين وأساور باللون الفضي، مع ساعة يد بنفس اللون، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.