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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة .. بسمة بوسيل تستعرض جمال ملامحها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت مصممة الأزياء بسمة بوسيل جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

 

وتألقت بسمة بوسيل بإطلالة ناعمة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

 

بإطلالة هندية.. بسمة بوسيل تخطف أنظار جمهورها عبر أنستجرام

مفيش انفصال.. متابعة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني لحساباته لا تزال موجودة

يذكر أن أثارت مصممة الأزياء وزوجة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل، جدلا واسعا على السوشيال ميديا، بعد حذف جميع صورها مع زوجها و الغاء متابعته على الانستجرام.

 

وأشار مصدر إلى أن  قامت بسمة بوسيل بحذف صورها عبر حساب انستجرام، وليس صورها مع تامر فقط، وذلك تمهيدًا لتغيير شكل الحساب وتحويله إلى حساب عمل خاص بمشروعها القادم وليس حسابًا شخصيًا.

 

وأوضح المصدر أن إلغاء متابعة حساب بسمة بوسيل لـ حساب تامر حسني -عبر انستجرام- حدث نتيجة خطأ من مسئول (أدمن) حساب بسمة عبر انستجرام، وأن الإلغاء حدث لمدة 3 ثوان فقط، ثم عادت المتابعة من جديد.

 

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