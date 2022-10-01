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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض .. رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور عبر أنستجرام

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين  جمهورها صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت رانيا  محمود ياسين بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة باللون الأبيض ، واعتمدت مكياج جذاب ، مما نال اعجاب متابعيها.

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يذكر أن  الفنانة رانيا محمود ياسين، نجت من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي شارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".

وتابعت رانيا محمود ياسين: " كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الترابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".

 

 

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